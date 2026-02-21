최 “에이스 자리 물려주게 돼 뿌듯” 김 “민정 언니만큼 훌륭한 선수 될래”

[헤럴드경제=조용직 기자] 절친한 언니이자 선의의 경쟁자였던 최민정(성남시청)의 올림픽 은퇴 소식을 전해 들은 김길리(성남시청)는 눈물을 뚝뚝 흘렸다.

김길리는 21일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500ｍ 결승에서 최민정을 제치고 금메달을 획득한 뒤 공동취재구역에서 북받치는 감정을 추스리지 못했다.

김길리에 앞서 공동취재구역에 나타난 최민정은 이날 은메달을 딴 경기를 끝으로 올림픽 은퇴를 선언하며 아끼는 동생에게 에이스 자리를 물려주게 돼 뿌듯하다고 말했다.

이 말을 전해 들은 김길리는 “진짜요?”라고 반문한 뒤 한동안 말을 잇지 못하고 굵은 눈물을 흘렸다. 그는 “그렇게 말해주니 정말 고맙다”며 “언니가 고생한 것을 잘 알고 있다”고 힘겹게 말했다.

그러면서 “민정 언니한테 많이 배우고 많은 도움을 받았다”며 “민정 언니처럼 훌륭한 선수가 되고 싶다”고 덧붙였다.

이날 김길리는 최민정과 함께 결승에 오른 뒤 레이스 막판 1위 경쟁을 펼쳤다. 2위로 달리던 김길리는 폭발적인 뒷심으로 최민정을 제치며 가장 먼저 결승선을 끊어 금메달을 땄고, 최민정은 은메달을 획득했다.

김길리는 최민정의 이 종목 올림픽 3연패를 막으면서 이번 대회 2관왕에 올랐다. 경기 후 최민정은 감격에 젖어 눈물을 흘리는 김길리를 안아주며 격려했다. 최민정은 시상대에서 웃음 지으며 몰래 눈물을 훔쳤다.

김길리는 이날 금메달을 딴 소감을 묻는 말엔 “여자 3,000ｍ 계주와 여자 1,500ｍ에서 금메달을 따고 싶었는데 목표를 이뤄 기쁘다”며 “내 자리에서 최선을 다했다”고 밝혔다.

또한 “민정 언니와 함께 시상대에 오르고 싶었는데, 이를 이뤄서 기쁘다”며 “어렸을 때부터 존경하던 선수와 올림픽을 함께 뛰면서 금메달을 땄다는 것이 믿기지 않는다”고 했다.