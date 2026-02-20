이성권 “책임을 남 탓으로 돌려” 한동훈 “보수와 국민의힘이 죽는 길” 개혁신당 “정치 계산으로 사과 못 해”

[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표의 윤석열 전 대통령 내란 1심 선고 관련 입장 발표를 두고 당 안팎에서 비판이 나왔다. 범보수 진영에 균열 조짐도 보인다.

이성권 국민의힘 의원은 20일 오후 소통관에서 기자회견을 열고 장 대표의 발언에 대해 “보수정당 대표의 연설이 아니었다”고 밝혔다. 이날 장 대표는 윤 전 대통령의 1심 선고에 대해 “안타깝고 참담하다”며 “사과와 절연의 주장을 반복하는 것은 분열의 씨앗을 뿌리는 일”이라고 말했다.

당내 초·재선 모임인 ‘대안과미래’ 간사인 이 의원은 “사법부의 결정을 인정하지 않는 모습으로, 반헌법적 비상계엄에 대한 ‘책임’을 ‘남 탓’으로 돌리는 모습으로 국민 앞에 ‘보수정당’이라 말할 수 없다”고 말했다.

그는 “장 대표 취임 후 당 지지율은 20% 초반에 갇혀있다”며 “장 대표 체제에 대한 국민의 평가는 이미 끝났다”고 주장했다.

이어 “절대다수 국민이 요구하는‘윤 어게인’과의 절연을 당 분열로 받아들이고, ‘단호하게 절연해야 할 대상은 오히려 그들’이라는 장 대표의 말은 국민과 절연하겠다는 것”이라며 “부정선거 음모론자들에 대한 단절 요구를 현 선거 시스템에 문제가 있다고 받아치는 모습은 스스로를 ‘부정선거론자’이자 ‘윤어게인’이라 천명한 것”이라고 덧붙였다.

그러면서 “장 대표는 오늘 ‘국민과의 전쟁’을 선포한 것이나 다름없다. 국민과 싸우는 당 대표가 설 곳은 어디에도 없다”며 사과를 촉구했다.

한동훈 전 대표는 이날 본인 페이스북에서 “윤석열 전 대통령이 내란죄로 무기징역을 선고받은 다음 날, 장 대표가 ‘우리가 윤석열이다’라고 윤석열 노선을 분명히 했다”며 “보수와 국민의힘이 죽는 길”이라고 말했다.

범보수권인 개혁신당은 “내란범과의 절연 대신 국민과의 절연을 택한 장동혁 대표, 보수를 이끌 자격 없다”고 비판했다.

이동훈 개혁신당 수석대변인은 논평에서 “지금 보수정당 대표가 해야 할 일은 윤석열의 방패를 자처하는 것이 아니다”라며 “이 사태를 낳은 보수 정치의 과거를 직시하고, 어디서부터 다시 시작할지 국민 앞에 분명히 말해야 한다”고 지적했다.

또한 “장 대표의 정치적 기반 상당 부분이 이른바 ‘윤 어게인’ 세력과 부정선거 음모론 지지층에 기대고 있다”며 “그 기반을 끊는 순간 자신의 정치적 입지도 흔들릴 수 있다는 계산, 그래서 단절을 말하지 못하는 것”이라고 짚었다.