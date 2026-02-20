“국민 삶 풍요롭게 만들 대전환의 길 앞서 달라” “기초연구 예산 17% 이상 증액 가장 큰 성과” “정부 믿고 마음껏 도전해 달라”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 20일 한국과학기술원(KAIST) 졸업생들에게 “단단한 이공계 안전망을 구축해 적어도 돈이 없어서 연구를 멈추는 일은 결코 없을 것”이라고 약속했다.

이 대통령은 이날 대전광역시 유성구 카이스트에서 개최된 학위수여식에 참석해 “과학기술로 대한민국의 미래를 설계하고, 우리 국민의 삶을 풍요롭게 만들 대전환의 길에 앞장서주실 것으로 믿는다”면서 이같이 말했다.

이날 부인 김혜경 여사와 함께 학위수여식에 참석한 이 대통령은 졸업생들과 하이파이브를 하며 행사장에 입장했다.

이 대통령은 축사에서 “졸업생 여러분, 반갑다. 긴 여정의 끝에서 인생의 새로운 출발을 시작하는 여러분께 우리 국민과 함께 진심 어린 축하의 말씀을 드린다”고 했다.

이어 이 대통령은 “오늘은 학사 725명, 석사 1792명, 박사 817명 등 총 3334명의 인재가 더 넓은 바다를 향해 거침없는 항해를 새롭게 시작하는 날”이라며 “여러분이 품고 계실 3334가지의 뜨거운 각오와 소망이야말로 우리의 자랑스런 대한민국을 과학기술 강국으로 이끌 미래 자산으로, 인류 공통의 과제를 해결할 전략적 지성으로 빛나게 될 것이라 확신한다”고 했다.

이 대통령은 또한 지난 역사에서 선배 과학자들의 노력을 평가하고 앞으로의 활약을 당부하기도 했다. 이 대통령은 “반도체 신화, IT 혁명, 최근의 딥테크 창업에 이르기까지 카이스트인들의 집요하고 무한한 열정과 이지 않는 용기가 있었기에 대한민국이 지금의 선진국으로 도약할 수 있었다고 확신한다. 맞습니까 여러분”이라고 반문했다.

계속해서 이 대통령은 “이제 바로 여러분이 새로운 역사의 주인공이 될 차례”라며 “과학기술로 대한민국의 미래를 설계하고, 우리 국민의 삶을 풍요롭게 만들 대전환의 길에 앞장서주실 것으로 믿는다”고 당부했다.

또 지원도 약속했다. 이 대통령은 “그 어떤 어려움도 여러분의 용기를 꺾지 못하도록 우리 정부가 든든한 동반자이자 후원자가 되어드리겠다”면서 “여러분의 연구 과정에서 흘린 땀방울 하나하나가 성공을 위한 귀중한 자산으로 평가받을 수 있도록, 연구제도를 과감하게 혁신하겠다”고 했다.

최근 카이스트에 처음 신설된 인공지능(AI) 단과대학과 관련해 이 대통령은 “인공지능 3대 강국의 비전을 이룰 중요한 토대가 될 것”이라며 “사회 전반에 인공지능의 과실이 고루 퍼지도록 국가적 지원도 아끼지 않을 것”이라고 했다.

정부 예산 증액 소식도 자평했다. 이 대통령은 “이러한 확고한 신념 아래, 우리 정부는 연구·개발(R&D) 예산 삭감으로 무너진 연구생태계를 복원하는 일에도 온 힘을 쏟고 있다”면서 “특히, 여러분 같은 신진 연구자들이 마음껏 연구에 전념할 수 있도록 기초연구 예산을 17% 이상 과감히 늘린 것이야말로 우리 정부의 가장 큰 성과라고 자부한다”고 했다.

이 대통령은 거듭 “그러니 실험실 창업이든, 세상이 아직 상상하지 못한 미지의 이론이든 상관없다”며 “정부를 믿고 마음껏 도전하라. 여러분이 열어갈 빛나는 미래와 가능성에 우리 정부는 아낌없이 투자할 것”이라고 격려했다.

또한 이 대통령은 “역사를 돌이켜보건대 과학기술을 존중한 나라는 흥했고 과학기술을 경시한 나라는 망했다”며 “오늘 여러분의 눈빛 속에서 우리 대한민국의 밝은 미래를 본다”고 했다.

그러면서 이 대통령은 “한 나라가 지닌 성장의 잠재력은 과학자들의 꿈에 의해 결정된다고 믿는다. 그렇기 때문에 여러분의 꿈이 곧 대한민국의 꿈”이라며 “다시 한번 우리 대한민국을 이끌어갈 과학기술의 요람 카이스트 졸업생 여러분들의 새로운 출발을 우리 국민과 함께 진심으로 축하드린다. 여러분의 앞길에 큰 영광과 성공이 함께하기를 기대한다”고 목소리를 높였다.