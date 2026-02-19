“쇼트트랙 강국이란 수식어 결코 과장 아냐” “보이지 않는 곳 땀 흘린 감독·코치·관계자도 격려”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 19일 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주에서 금메달을 따낸 우리 대표팀에게 “깊은 축하를 전한다”고 밝혔다.

이 대통령은 엑스(X·구 트위터)에서 “쇼트트랙 계주는 서로를 향한 신뢰가 승패를 좌우하는 팀 스포츠”라며 “최민정, 김길리, 노도희, 심석희, 이소연 선수 각각의 뛰어난 기량 위에 오랜 시간 다져온 팀워크가 더해져 대한민국 쇼트트랙의 경쟁력을 세계에 당당히 증명해냈다”고 강조했다.

이어 이 대통령은 “이번 금메달은 올림픽 정식 종목 채택 이후 치러진 10번의 결승 가운데 대한민국이 이뤄낸 일곱 번째 우승”이라며 “‘쇼트트랙 강국’이라는 수식어가 결코 과장이 아님을 입증한 쾌거”라고 칭찬했다.

이 대통령은 특히 최민정 선수를 칭찬했다. 이 대통령은 “(최 선수가) 이번 대회를 통해 올림픽 통산 6개의 메달을 기록하며 대한민국 올림픽 역사상 최다 메달리스트 반열에 올랐다”면서 “또한 개인 통산 네 번째 금메달을 획득하며 대한민국 동계올림픽 개인 최다 금메달 타이 기록을 세우는 영예도 안았다”고 소개했다.

또한 이 대통령은 “보이지 않는 곳에서 땀흘리신 감독님과 코치진, 관계자 여러분께도 힘찬 격려의 박수를 보낸다”면서 “모두의 노력이 모여 마침내 금빛 결실을 이뤄냈다. 고생 많으셨다”고 했다.

그러면서 이 대통령은 “다시 한번 대한민국 쇼트트랙 국가대표팀의 여자 3000m 계주 금메달 획득을 진심으로 축하한다”며 “우리 대표팀의 앞날에 건강과 행복이 가득하길 기원한다”고 적었다.