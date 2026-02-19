[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 케이윌이 다이어트 주사와 운동을 통해 두 달 만에 최대 14kg을 감량한 근황을 공개했다.

케이윌은 18일 자신의 유튜브 채널에 ‘설 연휴 급찐급빠 하고 싶은 사람들이 보면 좋을 영상’이라는 제목의 영상을 게재했다.

그는 “14㎏이 빠졌다”며 “지금은 11㎏ 감량 상태”라고 말했다.

이어 “위고비를 실패했는데 요요가 왔다”며 “4달 동안 4㎏ 정도가 빠졌다”고 덧붙였다.

그러면서 “위고비가 나에게 알려준 건 ‘술맛’을 없게 만들었다는 것이다”며 “그래서 위고비를 끊었다”고 했다.

케이윌은 이후 요요가 왔다고 했다. 그는 “86㎏에서 시작했는데 90㎏이 넘었다”고 고백했다.

이어 그는 다른 다이어트 보조제인 마운자로를 통해 두 달간 14㎏를 뺐다고 말하며 “내가 생각하는 나의 적정 몸무게는 76㎏”이라고 밝혔다.

그는 “위고비 할 때는 ‘얘가 빼주겠지’라는 기대가 있었는데, 마운자로 할 때는 강한 의지를 가지고 있었다”며 “첫날 아무것도 안 먹었더니 다음 날 3kg이 빠졌다”고 했다. 다만 “보조제는 어디까지나 보조제일 뿐”이라고 선을 그었다.

케이윌은 ‘1일 1식’과 유산소·근력 운동을 병행했다고 밝혔다. ‘천국의 계단’ 30분, 1분 뛰고 1분 걷는 인터벌 러닝을 꾸준히 했고 “운동만 하면 절대 안 빠진다. 식단이 병행돼야 한다”, “근육량을 늘려야 요요가 오지 않는다”고 강조했다.

마지막으로 케이윌은 “결국 다이어트는 확신과 의지의 문제”라며 “이제는 잘 유지해보겠다”고 말했다.