글로벌 기후‧에너지 시장 협약... 감축, 적응 분야 모든 항목 배지 획득 체계적 기후대응 역량 국제적 인정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 글로벌 기후·에너지 시장협약(GCoM, Global Covenant of Mayors for Climate & Energy)에서 4년 연속 최고 등급을 받았다.

4년 연속 최고 등급은 국내에서 유일하다. 이는 구의 탄소중립 선도 의지와 체계적인 기후대응 역량을 보여준다.

구는 지난 2월 11일 파주 아시아출판문화정보센터에서 열린 ‘2026 이클레이 한국회원 지방정부 정기회의’에서 글로벌 기후·에너지 시장협약 최고 등급 배지(Badge)인 ‘준수(Compliant)’ 인증서를 받았다고 밝혔다.

지콤은 2017년 기존의 기후변화 대응을 위한 시장협약(Compact of Mayors)과 유럽 시장서약(Covenant of Mayors)이 통합해 탄생한 국제기구다.

전 세계 140여 개 국가의 1만3500여 개 지방정부가 동참하고 있다. 구는 지난 2019년 10월 24일 가입해 참여하고 있다.

가입도시는 ▲온실가스 감축 ▲기후변화 적응 ▲에너지 접근성 등 서약내용 이행사항을 매년 보고하고 평가받고 있다.

평가항목은 ▲감축분야 3개 항목(온실가스 인벤토리, 목표, 계획) ▲적응분야 3개 항목(평가, 목표, 계획) ▲에너지분야 3개 항목(평가, 목표, 계획) 총 3개 분야, 9개 항목으로 구성돼 있다. 해당 항목에 일정 수준 이상 넘으면 지콤 배지를 획득한다.

구는 2025년 추진사항에 대한 평가에서 배지를 받을 수 있는 6개 항목 모두에서 배지를 획득, 글로벌 기후·에너지 시장협약 최고 등급인 ‘준수’ 인증서를 받았다. 에너지분야는 평가항목에는 포함되지만 배지 수여 대상에는 해당하지 않는다.

오언석 도봉구청장은 “구의 체계적이고 꾸준한 기후 정책 추진과 온실가스 감축 노력, 주민 참여 활성화 등 전방위적인 노력이 있었기에 4년 연속 최고 등급을 받을 수 있었다. 앞으로도 탄소중립 달성을 위해 도봉구 전 주민, 관계기관과 함께 노력해 나가겠다”고 말했다.