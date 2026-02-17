[헤럴드경제=함영훈 기자] 휴양 여행의 모습은 잘 먹고 누워서 절경을 감상하며 몸과 마음을 정화하는 것이다.

설날 차례를 마친 뒤 우리들의 모습과 딱 닮았다. 갈등을 피하고, 즐거움만 선택한다면 설 명절이 휴양여행 만큼이나 좋을 것이다.

재미로 보는 한해 운세 때 중요한 기준은 12간지이다. 글로벌 럭셔리 휴양지를 한국에 알리는 헤븐스포트폴리오의 추천을 받아, 12간지별 올해 가볼만한 휴양여행지을 소개한다.

▶쥐= 전략적이고 관찰력이 뛰어난 쥐는 조용한 회복력과 신중한 통찰을 지닌 존재다. 이들은 다음 단계를 준비하기 위해 고요한 환경 속에서 재정비의 시간을 필요로 한다.

스위스 생모리츠에 위치한 바드루츠 팰리스 호텔은 얼어붙은 생모리츠 호수를 내려다보며, 절제된 우아함과 웅장함이 공존하는 공간이다. 이 전설적인 알프스 호텔은 소음을 벗어난 안식처를 제공하며, 청명한 공기와 눈 덮인 산맥 속에서 집중력을 되찾을 수 있도록 돕는다. 스파 리추얼, 고요한 호수 전망, 엥가딘 계곡을 따라 이어지는 산책은 우선순위를 재정립하고 2026년을 차분한 자신감으로 맞이하게 한다.

▶소= 인내심 있고 성실한 소는 전통과 장인정신, 그리고 시간이 쌓아 올린 깊이를 중요하게 여긴다. 이들은 자연의 리듬에 몸을 맡길 수 있는 환경에서 안정감을 느낀다.

이탈리아 토스카나의 완만한 언덕과 올리브 나무, 포도밭으로 둘러싸인 광대한 에스테이트에 자리한 카스텔팔피는 소의 조용한 강인함을 닮았다. 중세 마을을 거닐며 사색에 잠기거나, 미식과 농업 체험을 통해 인내와 몰입의 가치를 되새길 수 있는 이곳은 단단한 기반 위에서 회복과 집중을 가능하게 한다.

▶호랑이= 대담하고 추진력 있는 호랑이는 역동적인 에너지가 살아 있는 풍경 속에서 진가를 발휘한다. 이들은 움직임과 탐험을 통해 스스로를 확장한다.

스위스 그라우뷘덴 지역은 이러한 호랑이의 본성을 완벽하게 반영한다. 생모리츠의 고산 럭셔리와 세계적 수준의 겨울 스포츠, 폰트레시나의 빙하 트레킹, 다보스의 국제적 교류, 플림스 락스의 자연 지형과 프리라 이드 문화, 그리고 역사적인 도시 코어까지, 이 지역은 도전과 발견의 에너지를 제공한다.

▶토끼= 섬세하고 직관적인 토끼는 안정감과 유대감을 키울 수 있는 환경을 선호한다. 이들에게 여행은 관계를 회복하고 감정적 균형을 되찾는 시간이다.

태국 코사무이의 사무 자나는 고요한 해안을 내려다보는 프라이 빗 빌라로 구성되어 있다. 넓은 거실과 개방형 구조, 파노라마 바다 전망 속에서 가족이나 가까운 이들과 함께하는 식사와 휴식은 토끼에게 재연결과 평온함을 선사한다.

▶용= 카리스마와 비전을 지닌 용은 아름다움과 열정, 창의성이 교차하는 공간에서 에너지를 얻는다. 이탈리아 포지타노의 르 시레누스는 아말피 해안을 내려다보는 위치에 자리한 아이코닉한 호텔로, 시대를 초월한 로맨스와 예술적 감성을 담고 있다. 햇살이 가득한 테라스와 부겐빌레아, 촛불이 켜진 저녁 식사는 용의 창의적 에너지를 자극한다.

▶뱀= 사려 깊고 통찰력 있는 뱀은 균형과 내적 정렬을 통해 변화를 추구한다.

태국 후아힌의 치바솜은 고대의 지혜와 현대 웰니스를 결합한 전인적 리트릿으로, 맞춤형 프로그램과 명상, 테라피를 통해 신체와 감정의 균형을 재조정할 수 있도록 돕는다.

▶말= 자유롭고 존재감 있는 말은 스타일과 추진력이 살아 있는 환경에서 에너지를 얻는다.

프랑스 쿠슈벨의 슈발 블랑 쿠슈벨은 알프스의 중심에서 말의 자신감과 역동성을 표현하는 무대다. 스키 인·아웃 구조와 세련된 공간은 새로운 도약을 준비하는 말에게 적합하다.

▶양= 감수성이 풍부한 양은 치유와 정서적 명료함을 우선시한다.

오스트리아 란스에 위치한 란저호프 란스는 의학 기반 웰니스 프로그램을 통해 신체와 마음의 회복을 돕는다. 알프스의 고요한 환경은 양에게 깊은 휴식을 제공한다.

▶원숭이= 유연하고 상상력이 풍부한 원숭이는 관점의 전환과 재정비가 가능한 공간에서 성장한다.

이탈리아 돌로미티의 포레스티스는 미니멀한 디자인과 자연 중심의 공간으로, 조용한 변화와 창의성 회복을 가능하게 한다.

▶닭= 세밀하고 정돈된 닭은 구조와 전통, 우아함을 중시한다.

스위스 로잔의 보리-바지 팰리스는 제네바 호숫가에 자리한 역사적 호텔로, 품격 있는 환경 속에서 안정감을 제공한다.

▶개= 충성스럽고 관계 지향적인 개는 자연스러운 교류가 가능한 공간에서 편안함을 느낀다.

스위스 취리히의 바우어 아우 락은 도심과 자연이 조화를 이루는 환경 속에서 균형 잡힌 시간을 선사한다.

▶돼지= 따뜻함과 만족을 중시하는 돼지는 단순함과 정서적 안정을 추구한다. 일본 세토우치에 위치한 아즈미 세토다는 지역 유산과 느린 삶의 미학을 담아, 조용한 기쁨과 균형을 되찾게 한다.