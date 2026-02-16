어드밴스 받아 오른 결승서 3위 역주 중반 한 차례 역전, 우승기회 아쉬워 슬픔과 기쁨 교차에 경주 후 눈물

[헤럴드경제=조용직 기자] 쇼트트랙 여자 대표팀 차세대 에이스 김길리(성남시청)가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 1000m 경주에서 동메달을 목에 걸었다.

김길리는 16일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 이 종목 여자 결승에서 1분28초614의 기록으로 산드라 벨제부르(네덜란드 1분28초437), 코트니 사로(캐나다 1분28초523)에 이어 3위에 올랐다.

생애 첫 올림픽 무대에 선 김길리는 지난 혼성 계주 준결승 충돌 탈락의 아픔을 딛고 첫 메달을 수확했다. 이번 대회 한국 선수단의 6번째 메달이기도 하다. 쇼트트랙에선 이번 대회 여자부 첫 메달이자, 3호 메달이다.

김길리의 메달 도전 여정은 험난했다. 특히 준결승은 어드밴스를 받아 통과했다. 1조에서 2위를 달리다가 결승선 5바퀴를 남기고 뒤따르던 하너 데스멋(벨기에)이 손으로 밀면서 넘어졌다. 그는 일어나 끝까지 레이스를 이어갔고, 심판진이 데스멋에게 페널티 판정을 내리면서 우여곡절 끝에 어드밴스를 받아 결승 진출에 성공했다.

결승 경쟁도 힘겨웠다. 5번째 레인에서 출발한 김길리는 5명의 출전 선수 중 최하위로 시작했고, 결승선을 4바퀴 남길 때까지 최하위를 벗어나지 못했다.

그러나 김길리는 앞서 달리던 아리안나 폰타나(이탈리아)가 뒤로 처진 틈을 타 아웃코스로 내달려 단숨에 2위를 꿰찼고, 결승선 3바퀴를 남기고 인코스를 노려 1위로 올라섰다. 김길리는 결승선 두 바퀴를 남기고 펠제부르와 사로에게 연이어 역전을 허용하며 3위로 결승선을 통과했다.

기대를 모았던 대표팀 간판 최민정(성남시청)은 준결승 2조에서 4위로 밀리면서 결승에 오르지 못했고, 파이널 B에서 3위를 기록했다. 노도희(화성시청)는 준준결승에서 조 최하위로 탈락했다.

펠제부르는 여자 500ｍ에 이어 이번 대회 2관왕에 올랐다.

김길리는 경주 중반 한 차례 선두로 올라섰기에 눈 앞에 다가온 우승을 놓친 것이 입상의 기쁨보다는 더 컸다. 그는 경주를 마치고 코칭스태프가 있는 펜스쪽으로 다가와 눈물을 쏟았고, 스태프와 남녀 동료 선수들이 그에게 축하와 위로를 건넸다.

김길리에 앞서 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원)의 은메달로 시작해 여자 빅에어의 유승은(성복고·동메달), 여자 하프파이프의 최가온(세화여고·금메달)이 설상 종목에서 메달 소식을 이어왔고, 쇼트트랙에선 남자 1000m 임종언(고양시청 동메달), 1500m 황대헌(강원도청 은메달)이 메달을 딴 바 있다.