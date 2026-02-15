[헤럴드경제=이원율 기자]2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 혼성 2,000m 계주에서 한국 대표팀 김길리(성남시청)와 충돌했던 미국 여자 국가대표 커린 스토더드가 또 넘어졌다.

스토더드는 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 여자 1,000m 예선 3조에서 3위로 탈락의 고배를 마셨다.

그는 원래 선두 싸움을 펼쳤다. 그러다 결승선 코 앞 곡선 주로에서 미끄러졌다. 가브리엘라 토폴스카(폴란드)와 함께 넘어졌다.

그 동안 중국의 궁리가 결승선을 먼저 통과했다. 쓰러진 스토더드와 토폴스카는 준준결승 티켓이 주어지는 조 상위 2위에 들어가기 위해 몸부림치며 기어갔다. 결과는 토폴스카의 승. 스토더드는 간발의 차로 밀려 3위에 그쳤다.

스토더드는 이번 대회에서 출전 경기마다 넘어지는 불운을 마주했다.

여자 500m, 혼성 2,000m 계주에서 3차례 미끄러졌다. 이날 네 번째로 넘어졌다.

특히 혼성 2,000m 계주 준결승 2조 경기에서는 주행 중 넘어져 뒤따르던 김길리를 덮쳤다. 한국은 조 3위에 그쳐 상위 2개팀이 오르는 결승 진출에 실패했었다.

일부 한국 쇼트트랙 팬들은 스토더드의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 찾아 비난성 댓글을 달기도 했다. 스토더드는 댓글창을 닫았다.

스토더드는 SNS 계정을 통해 미국 대표팀 동료들에게 사과하며 김길리에게도 사과 메시지를 전했다.

스토더드는 “팀 동료들에게 공개적으로 사과하고 싶다”며 “나로 인해 영향을 받았을 다른(팀) 선수들에게도 사과한다”고 했다. 이어 “전날 일은 의도하지 않은 것”이라며 “나 역시 좋은 성적을 내고 싶었지만, 몸 상태에 문제가 있었던 것 같다”고 했다. 또 “훈련을 통해 원인을 찾고, 예전의 모습으로 돌아오겠다”고 덧붙였다.

미국 쇼트트랙 대표팀의 일원인 재미동포 앤드루 허와 브랜던 김은 “경기장 얼음이 너무 무르다”며 실수 배경으로 얼음 상태를 언급하기도 했다.