“보는 재미, 매력적인 당구” 비전 제시 국가대표 조명우 커리어 그랜드슬램 성과 지자체 협업 국내 전국대회 축제형 변모

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한당구연맹(KBF) 제12대 및 통합 3대 서수길 회장 집행부가 지난 2월 6일로 출범 1주년을 맞았다.

1년 전 취임식에서 서수길 회장은 “보는 재미가 있는 당구, 시민과 함께하는 대회, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 당구, 학교·여성·젊은 층에게 매력적인 당구를 만들겠다”는 비전과 함께 당구 종목의 구조적 혁신과 대중화를 핵심 과제로 제시했다.

이후 연맹은 단기 성과보다 제도와 구조 정비를 우선 과제로 삼고, 당구 종목 전반의 운영 체계와 사업 구조를 점검해 왔다. 조직 개편을 통해 사무처 행정 프로세스를 재정비하고, 현장 지원 기능을 강화하는 등 ‘관리 행정’에서 ‘지원 행정’으로의 전환을 본격화했다.

연맹 관계자는 “지난 1년은 선언에 머무르지 않고 제시한 비전이 현장에서 단계적으로 구현된 시간이었다”고 전했다.

국가대표 지원 체계 확대는 국제 무대에서 바로 성과로 나타났다. ‘조화백’ 조명우는 세계3쿠션선수권·월드컵·월드게임을 석권하며 세계랭킹 1위에 올랐다. 여성 풀 종목의 서서아 역시 세계선수권에서 우승하며 한국 당구의 위상을 높였다. 연맹은 국제대회 성과에 따른 포상금 제도를 마련해 선수 동기부여와 지원의 선순환 구조를 구축했다.

국내 대회는 경기 중심 운영을 넘어 관람·체험 요소를 결합한 축제형 대회로 변화를 시도했다. 지자체와 협업해 경남고성군수배, 대한체육회장배 등 전국 단위 대회를 안정적으로 개최했으며, 현장 체험존과 F&B·지역 특산물 연계 프로그램을 운영해 시민이 참여할 수 있는 공간으로 확장했다.

상금 체계도 개편했다. 종합대회 우승 상금은 기존 대비 최대 400%까지 확대하고, 준우승부터 공동 9위까지 상금 지급 범위를 넓이고, 수당제를 도입하면서 전문선수의 직업화 기반을 탄탄하게 만들었다.

광주세계3쿠션월드컵은 세계 최고 수준의 당구 대회를 구현하며 의미 있는 성과를 남겼다. 회장사 SOOP의 10억 원의 후원을 기반으로 e스포츠형 대회 환경을 만들고, 관중 친화적 서비스 품질을 만들어 내며 성공적으로 치러냈다. 그 결과 이번 대회는 ‘세계 3쿠션 대회의 표준’이라는 찬사를 받았다.

이어 12월에는 한국오픈, 클럽팀 챔피언십, 시상식 등을 통합한 ‘빌리아드 페스티벌(Billiards Festival) 2025’를 대전 드림아레나에서 개최해 선수와 가족, 동호인이 함께 참여하는 축제로 진행했다.

연맹은 “지난 1년간 다져온 제도와 구조를 바탕으로, 앞으로 K-빌리아드 통합 브랜드 아래 당구를 경기 종목을 넘어 문화·콘텐츠·글로벌 스포츠 브랜드로 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.