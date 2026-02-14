[헤럴드경제=함영훈 기자] 태백고생대자연사박물관은 설 명절을 맞아 고향을 찾은 귀성객과 시민들이 즐겁고 유익한 시간을 보낼 수 있도록 ‘자연사박물관 설맞이 특별 체험 프로그램’을 연휴기간 중 진행한다. 이 기간 박물관은 휴관 없이 정상 운영한다.

이번 특별 프로그램은 ▷고생대 비누 만들기 ▷고생대 석고 방향제 만들기 ▷겨울철 전통민속놀이 체험 등 가족 단위 관람객이 함께 참여할 수 있는 체험 중심 콘텐츠로 구성됐다.

‘고생대 비누 만들기’와 ‘고생대 석고 방향제 만들기’는 삼엽충 등 고생물 모양의 비누와 석고 방향제를 직접 제작해보는 프로그램으로, 어린이들에게는 흥미로운 자연사 학습 기회를 제공하고 어른들에게는 색다른 체험의 기회를 준다.

겨울철 전통민속놀이 체험은 연날리기·제기차기·팽이치기 등 명절 분위기를 느낄 수 있는 프로그램으로, 연령 제한 없이 누구나 무료로 참여할 수 있으며 박물관 야외 공간에서 자유롭게 즐길 수 있다.

고생대 석고 방향제 만들기는 2월 14일(토)과 2월 18일(수) 오후 2시에 운영되며, 고생대 비누 만들기는 2월 14일(토) 오후 4시, 2월 18일(수) 오후 4시, 2월 15일(일)부터 2월 17일(화)까지는 오후 2시와 4시에 각각 진행된다. 참가비는 1인 4000원이며, 박물관 1층 체험실에서 현장 신청을 통해 선착순으로 모집한다.