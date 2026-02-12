상반기 1.8만가구 신규 공모 민간협력 거버넌스 포럼 개최

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 올해 민간참여 공공주택사업(민간참여사업)을 통해 전국 42개 블록 2만6000가구 착공을 추진한다고 12일 밝혔다.

민간참여사업은 LH가 민간건설사와 공동으로 시행하는 사업으로 민간의 기술력과 브랜드를 활용해 다양한 공공주택을 공급하는 방식이다.

LH는 올해 기공모 분(약 1만가구, 2조7000억원대)을 포함해 전국 42개 블록 2만6000가구 착공을 추진한다. 주택공급 속도 제고를 위해 신규공모분 약 1만8000가구는 상반기 중 공모 시행을 마칠 계획이며, 그중 1만6000가구가 연내 착공을 목표로 추진된다.

LH는 이에 앞서 지난 1월 30일 올해 첫 공모를 시행했다. 9·7 대책에 따라 직접시행으로 전환된 인천영종, 양주회천 등 총 4개 지구 6개 블록(2개 패키지 형태, 약 3000가구)이 대상으로, 연내 착공을 목표로 오는 3월 중 민간사업자를 선정할 예정이다.

이어서 4월에는 위례업무용지 등 도심유휴부지와 수원당수 등 용도전환 지구를 포함한 총 21개 블록 1만5000가구 공모를 시행할 계획이다.

지난해 발표된 정부의 9·7 주택공급 확대방안에 따라, 올해 사업물량 중 약 8000가구가 LH 직접시행 방식으로 추진된다.

한편 LH는 이날 LH 경기남부지역본부에서 ‘2026 LH 민간협력 거버넌스 포럼’을 개최했다.

이번 포럼은 올해 민간참여사업 추진계획과 공모 개선사항 등을 알리고, 민간사업자의 다양한 의견을 청취함으로써 지속가능한 민간참여사업 체계를 마련하고자 열렸다. 포럼에는 민간건설사 관계자 등 300여 명이 참석했다.

LH는 정부 주택공급 정책에 발맞춰 상·하반기 2단계 공모를 정례화하고, 공사비 상승분(6.9%)를 반영하는 등 공공-민간 협력체계를 강화할 계획이다.

또한 지난해 시범 사업으로 추진됐던 금융지원 신모델을 전면 적용할 수 있도록 4월 중 ‘주택도시보증공사(HUG) 보증상품’을 확정할 계획이다. 아울러 다양한 민간사업자가 참여할 수 있도록 사업 규모별(대·중·소), 특성별 패키지를 마련해 사업 참여 폭도 넓힐 계획이다.

오주헌 LH 공공주택본부장은 “민간사업자와의 다양한 협력으로 정부의 주택공급 정책을 차질없이 수행하고, 안전하고 품질 좋은 공공주택이 적기에 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.