철강·석유화학·가전 부진 영향…고용유지지원금·직업훈련 등 집중 지원 AI·외국인력·청년일자리 등 11개 과제 ‘2026년 고용영향평가’ 대상 선정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 철강 산업 부진 여파로 전남 광양시가 고용위기 선제대응지역으로 새롭게 지정됐다. 석유화학 업황 악화가 이어진 여수시와 제조업 침체 영향을 받은 광주 광산구는 지정기간이 6개월 추가 연장된다.

고용노동부는 12일 노사 대표와 전문가 등이 참석한 ‘2026년 제2차 고용정책심의회’를 열고 고용위기 선제대응지역 지정안과 2026년 고용영향평가 대상 과제를 심의·의결했다고 밝혔다.

심의회는 철강 및 연관 산업의 업황 부진으로 고용 감소가 이어진 광양시를 고용위기 선제대응지역으로 1년간 신규 지정했다. 여수시와 광주 광산구는 기존 지정 기간을 6개월 추가 연장하기로 했다.

광양은 철강업 악화로 관련 산업 고용보험 피보험자가 3개월 이상 감소하는 등 고용 위기 징후가 나타났고, 여수는 석유화학 업황 부진, 광주 광산구는 가전업 침체와 제조업 구조 변화 영향이 반영됐다.

이번 지정으로 해당 지역은 ▷고용유지지원금 ▷직업능력개발사업 ▷생활안정자금 융자 등에서 지원 요건과 수준이 우대된다. 또 지역고용촉진지원금 확대 적용에 따라 이전·증설 기업이 지역주민을 채용할 경우 월 통상임금의 3분의1에서 최대 절반까지 지원받을 수 있다.

앞서 노동부는 지정 기간을 기존 최대 6개월에서 1년으로 확대하고 기존 지역은 추가 연장할 수 있도록 관련 고시를 개정한 바 있다.

이날 회의에서는 올해 고용영향평가 대상 과제 11개도 확정됐다. 산업·인구·지역 정책이 고용에 미치는 영향을 분석해 정책 개선에 활용하기 위한 조치다.

주요 과제는 ▷스마트 제조혁신 지원사업의 고용 영향 ▷인공지능 핵심 인재양성 사업 효과 ▷바이오헬스 육성 정책 ▷외국인 고용 정책이 농촌 고용에 미치는 영향 ▷청년일자리 정책 효과 ▷사회적경제 지원사업 평가 등이다.

노동부는 3월 중 연구기관을 선정해 일자리 창출 효과와 고용의 양·질 변화를 분석하고, 결과를 향후 정책 설계와 제도 운영 개선에 반영할 계획이다.

노동부 관계자는 “고용 둔화 가능성이 나타나는 지역에 대해서는 선제 대응을 통해 고용 충격을 최소화하고 지역 맞춤형 고용 정책 관리 기능을 강화하겠다”고 밝혔다.