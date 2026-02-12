1월 비농업 고용 13만명…시장 예상치 2배 주요 주가지수 상승하다 하락 마감 필라델피아 반도체지수는 2% 넘게 올라

[헤럴드경제=김지윤 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 약보합으로 마감했다.

미국의 1월 비농업 고용이 예상치를 웃돌며 호재로 작용했으나, 고용 증가가 일부 업종에 국한되는 등 고용 둔화 추세를 바꿀 정도의 의미를 부여하긴 어렵단 우려 속에 주가지수는 보합권에서 마무리됐다.

11일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 66.74포인트(0.13%) 내린 5만121.40에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 0.34포인트(0.00%) 내린 6941.47, 나스닥종합지수는 36.01포인트(0.16%) 떨어진 2만3066.47에 장을 마쳤다.

미국의 1월 비농업 고용은 시장 예상치의 거의 두 배를 기록했다. 미국 노동부는 1월 비농업 부문 고용이 전월 대비 13만명 증가했다고 발표했다. 전월치(4.8만명) 및 시장 예상치(6.5만명)를 크게 상회하는 기록이다.

1월 실업률도 4.3%를 기록하며 전월 대비 0.1%포인트 하락했다. 경제활동 참가율은 62.5%로 예상(62.4%)보다 상승했다.

이같은 긍정적인 소식에 주요 주가지수는 갭상승으로 장을 열었다. 나스닥 지수는 장 중 0.94%까지 상승폭을 확대하기도 했다.

하지만 비농업 고용 수정치가 하향되는 추세가 반복되고 있고 고용 둔화를 가리키는 지표들도 많아 안심할 수 없다는 시각도 여전하다.

특히 고용 증가가 헬스케어, 사회복지 등 일부 업종에 국한돼 있고 금융, 정보, 운수 등 여타 업종들의 고용은 감소하고 있어 고용 둔화 추세를 바꿀 정도의 의미를 부여하긴 어렵다는 지적도 나온다. 여기에 고점 부담까지 더해지면서 투매가 나왔다.

RFG어드바이저리의 릭 웨델 최고투자책임자(CIO)는 “고용 시장 측면에서 완전히 위기를 벗어난 것은 아니다”라며 “실업률은 점차 개선되고 있지만 노동 시장이 여전히 매우 취약하다는 조짐은 많고 ‘견고하다’고 판단될 때까지 갈 길이 먼 것도 분명하다”고 말했다.

다만 인공지능(AI) 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 2% 넘게 급등하며 투자자들의 강력한 애정을 재확인했다. 필리 지수는 최근 4거래일간 10% 가까이 반등하고 있다.

필리 지수 또한 이날 급변동을 겪었다. 한때 2.94%까지 뛰던 필리 지수는 투매로 불과 1시간 만에 마이너스로 돌아섰다. 하지만 저가 매수세가 유입되면서 필리 지수는 다시 상승폭을 2% 이상으로 확대했다.

엔비디아와 브로드컴은 강보합에 그쳤으나 TSMC와 램리서치, 어플라이드머티어리얼즈, KLA, 인텔 등이 3% 안팎으로 상승했다.

마이크론테크놀로지는 엔비디아에 HBM4를 문제 없이 납품하고 있다고 밝힌 후 10% 급등했다.

업종별로는 에너지가 2% 넘게 뛰었고 소재와 필수소비재도 1% 이상 상승했다. 반면 금융은 이날도 1.5% 하락했다.

자산관리 및 금융 서비스 업체의 주가는 이틀째 뚜렷하게 하락했다. 기술 플랫폼 알트루이스트가 AI 기반의 세금 관리 도구를 출시한 여파가 이어졌다.

LPL파이낸셜은 6%, 찰스슈왑은 3% 넘게 하락했다. 모건스탠리와 골드만삭스도 약보합이었다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업도 전반적으로 분위기가 처졌다. 마이크로소프트와 알파벳은 2% 이상 내려갔고 아마존도 1.39% 떨어졌다.

세부 업종별 지수 중 가장 낙폭이 컸던 것은 다우존스 미국 컴퓨터 서비스 지수로 6.04% 급락했다. 지수를 구성하는 종목은 MS와 오라클, 서비스나우, IBM, 세일즈포스 등이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 3월 금리동결 확률을 93.0%로 반영했다. 전날 마감 무렵의 79.9%에서 급등했다. 고용이 대폭 개선된 영향이다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.14포인트(0.79%) 내린 17.65를 가리켰다.