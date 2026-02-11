동대문구, 인력 중심 방역 방식 뛰어넘어 센서‧데이터 분석으로 신속하고 효율적인 방역 대응…AI 공존도시, 방역 사업에서도 실현

[헤럴드경제=박종일 선임기자]최근 AI 공존도시를 선포한 서울 동대문구(구청장 이필형)는 AI·IoT를 기반으로 한 스마트 방역 행정에서도 가시적인 성과를 거두고 있다고 밝혔다.

구민에게 불쾌감을 주고 감염병을 발생 시킬 우려가 있는 쥐와 관련하여 매년 민원이 증가함에 따라 더욱 신속하고 효율적인 대응이 필요해지고 있다.

이를 위해 구는 지난해 ㈜세스코와 위탁계약을 체결하고 2025년 12월부터 AI·IoT 기반 스마트 쥐 방제(쥐잡이) 장비 68대를 설치·운영하여 포획된 쥐를 수거하고 있다.

도입한 장비는 센서와 데이터 분석을 활용한 스마트 방제 시스템으로, 쥐가 장비 내부로 들어가면 자동으로 셔터가 닫히고 즉시 경보가 전송된다. 이를 통해 쥐의 출몰 여부를 실시간으로 감지할 수 있으며, 포획 정보와 장비 상태를 원격으로 관리할 수 있다.

또한 출몰 빈도와 이동 동선, 서식지 등을 데이터 기반으로 분석하여 예측하므로 기존의 인력 중심의 방역 방식보다 효과적인 대응이 가능해졌다.

구는 최근 2개월 간 도입한 장비로 19마리의 쥐를 포획‧수거했다.

특히 중랑천 산책로와 공원 등 주민 이용이 많은 생활공간을 중심으로 장비를 설치함으로써 쥐로 인한 위생 불안 요소를 사전에 차단하고 있다. 장비 내부에서 방제가 이루어져 반려동물의 음독 위험이나 환경오염, 쥐 사체 노출 등 우려를 줄여 주민들이 체감할 수 있는 생활 안전을 강화했다는 점에서도 의미가 크다.

구 관계자는 “AI 공존도시는 단순한 기술 도입을 넘어 주민의 불편을 줄이고 삶의 질을 높이는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 행정, 복지, 방역, 환경, 안전 등 다양한 분야에 스마트 기술을 확대 적용해 사람과 기술이 함께 공존하는 미래로 가는 새로운 문, AI 동대문을 만들어 가겠다”고 밝혔다.