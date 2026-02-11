[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹은 ‘Play on BNK(시민과 함께 즐기다)’의 2026년 첫 문화공연으로 바이올린, 첼로, 피아노로 구성된 ‘피아노 트리오 – 2026 HOPE’ 클래식 음악회를 개최한다고 11일 밝혔다.

‘Play on BNK’ 문화공연은 2024년부터 BNK금융그룹이 지역 주민들에게 다양한 문화 경험을 제공하기 위해 운영해 온 무료 예술 프로그램으로 클래식·국악·코미디·강연·영화 등 다양한 장르의 콘텐츠를 매달 선보이고 있다.

22회를 맞은 이번 문화공연은 오는 25일 오후 7시 부산은행 본점 2층 오션홀에서 열린다. 이날 공연에는 바이올린 김재원, 첼로 이호찬, 피아노 김설화로 구성된 피아노 트리오가 출연해 ‘2026년 Hope’를 주제로 시벨리우스의 ‘로망스’를 비롯한 다채로운 곡들을 선보이며 관객들에게 특별한 감동을 전할 예정이다.

관람 신청은 11일 오후 5시부터 오는 19일까지 부산은행 모바일뱅킹을 통해 무료로 가능하며, 지정석과 비지정석 중 원하는 좌석을 선택할 수 있다. 다만 공연 시작 10분 전인 오후 6시 50분 이후 입장하는 관객의 경우 원활한 관람 운영을 위해 지정석과 비지정석 구분 없이 좌석이 배정된다.

BNK금융그룹 관계자는 “이번 문화공연이 시민 여러분께 작은 희망과 따뜻한 응원이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역과 함께하는 문화 나눔을 지속적으로 실천해 나가겠다”고 말했다.