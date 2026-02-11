최근 주택시장에서 ‘높이’는 단순한 설계 요소를 넘어 자산가치를 가늠하는 지표로 자리 잡고 있다. 40층 안팎 이상의 고층 주거단지는 지역 스카이라인을 재편하는 동시에 상징성을 확보하며 시장의 관심을 끌고 있다.

초고층 단지는 물리적인 층수 이상의 가치를 지닌다. 상층부로 갈수록 탁 트인 파노라마 조망이 가능하고, 일조량과 채광 확보에 유리해 주거 만족도가 높다는 평가를 받기 때문이다. 또한 주변 건물 간섭을 최소화해 사생활 보호 측면에서도 탁월하고, 여기에 수직으로 뻗은 외관 디자인과 차별화된 입면 설계는 도시 경관에 강한 인상을 남기며 랜드마크 이미지를 형성한다. 고층에서 확보되는 조망과 외관에서 드러나는 상징성이 맞물리면서 단지 전체의 가치 상승으로 이어지는 구조다.

시장 데이터에서도 이러한 흐름은 확인된다. 수도권은 물론 지방 주요 도시에서도 40층 이상 고층 단지가 지역 평균 시세를 웃도는 거래를 이어가며 가격 선도 단지로 자리매김하는 모습이다. 공급 자체가 제한적인 구조적 특성상 희소성이 부각되고, 랜드마크로 인식되면서 환금성 측면에서도 경쟁력을 보이는 것으로 분석된다.

청약시장 역시 유사한 흐름을 보인다. 대출 규제 등 외부 변수에도 불구하고 상징성과 차별화 설계를 갖춘 고층 단지는 비교적 높은 경쟁률을 기록하며 수요층의 관심을 입증하고 있다. 단순 주거 공간을 넘어 ‘보유 가치’와 ‘상징 자산’의 개념이 더해지면서 초고층 주거상품은 하나의 트렌드로 굳어지는 양상이다.

부동산 전문가는 “초고층 주거단지는 조망 프리미엄과 희소성이 결합되며 지역 내 기준 시세를 형성하는 역할을 하는 경우가 많다”며 “특히 산업·해안·도심 조망이 가능한 입지에서는 체감 가치가 높아 실거주 만족도와 투자 선호도가 동시에 나타나는 구조”라고 분석했다.

이러한 가운데 SM그룹 건설부문 계열사인 삼환기업의 ‘울산 경남아너스빌 시그니처’ 역시 최고 39층 규모의 고층 설계를 적용하며 조망 경쟁력을 갖춘 단지로 평가받고 있다. 이 단지는 대부분의 층에서 스카이뷰와 파노라마 오션뷰를 동시에 기대할 수 있으며, 지역 내에서 상징성을 확보할 수 있는 높이로 조성된다.

세대 내부는 드레스룸과 팬트리 등 수납 특화 설계를 적용해 공간 활용도를 높였고, 입지적으로는 주요 도로망과 산업시설 인접 입지를 통해 직주근접 여건도 확보했다. 고층 설계에서 오는 개방감과 조망 가치, 그리고 생활 인프라 접근성을 동시에 고려했다.