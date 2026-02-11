출범 5주년 브랜드 다큐멘터리 공개 CEO 등 임직원 출연해 배터리 역사 소개

[헤럴드경제=권제인 기자] LG에너지솔루션은 출범 5주년을 맞아 공개한 브랜드 다큐멘터리가 누적 조회수 100만뷰를 돌파했다고 11일 밝혔다.

지난달 21일 LG에너지솔루션은 자사 유튜브 채널을 통해 ‘배터리 혁신의 기록 : 상상을 현실의 에너지로 바꾼 LG에너지솔루션의 R&D’를 공개한 바 있다. 일반적인 기업 홍보 영상의 조회수가 몇만뷰에 그치는 것과 달리, 해당 다큐멘터리는 공개 2주 만에 조회수 100만뷰를 넘어섰다.

LG에너지솔루션 관계자는 “기업 유튜브 채널에서 흔히 볼 수 있는 광고나 캠페인, 정보형 PR 영상이 아닌 ‘다큐멘터리’ 형식을 활용해 인기를 끈 것으로 보인다”며 “자칫 무겁게 느껴질 수 있는 R&D와 생산 기술의 역사를 서사적으로 풀어내 많은 시청자의 호응을 끌어냈다”고 설명했다.

이번 다큐멘터리에는 김동명 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO)을 비롯해 임직원이 직접 출연해 개발 과정에서의 시행착오와 기술적 한계, 예상치 못한 사고 등을 솔직하게 전했다. 더불어 LG에너지솔루션이 배터리 산업에서 축적해 온 R&D 역사를 기록물 형태로 정리해 집중도를 높였다.

한 시청자는 “배터리 산업이 하루아침에 성장한 것이 아니라 수많은 난관과 한계를 뛰어넘어 왔다는 사실을 다시 한번 알게 되었다”며 “눈부신 성과만이 아니라 과정에서의 치열한 고민을 느낄 수 있어 더욱 인상 깊었다”고 소감을 밝혔다.

지난 4일 공개된 후속편 ‘생산의 미학 : 완벽을 향한 집요한 기록’ 역시 공개 직후 인기를 끌며 60만 뷰를 돌파했다. 해당 다큐멘터리는 R&D 성과가 실제 양산 체계와 품질 경쟁력으로 이어지는 과정과 글로벌 생산 역량 구축 과정을 체계적으로 담아냈다.

이번 다큐멘터리는 LG에너지솔루션이 공식 출범 5주년을 맞아 R&D 역사와 규모의 경제를 이룬 생산 기술력을 집대성하기 위해 제작됐다. 회사의 배터리 개발 및 생산과 관련된 내부 자료를 정리하고 임직원 인터뷰 및 외부 전문가의 자문을 받는 등 제작 기간에 1년이 소요됐다는 게 회사 측의 설명이다.

LG에너지솔루션 관계자는 “두 편의 다큐멘터리를 통해 뚝심 있게 걸어온 LG에너지솔루션의 R&D 역사와 글로벌 핵심 권역에서 규모의 경제를 이룬 체계적인 생산 기술력을 보여주고자 했다”며 “LG에너지솔루션의 역사가 곧 대한민국 배터리 산업 역사를 대변하는 만큼, 앞으로도 차별화된 콘텐츠를 통해 K-배터리 산업의 경쟁력을 알리는 데 집중하겠다고”고 밝혔다.