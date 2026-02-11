“무릎 꿇고 빌어라” 악플 쏟아져 안톤 오노 “스토더드 너무 서둘러”

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 계주에서 김길리(성남시청)를 넘어뜨린 미국 대표팀 커린 스토더드가 악플을 견디지 못 하고 자신의 SNS 댓글 기능을 차단한 것으로 11일 나타났다.

한국 쇼트트랙 대표팀은 지난 10일(한국 시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 혼성 2000m 계주 준결선에서 불가항력적인 충돌 사고를 당해 3위로 피니시라인을 들어섰다. 2위까지 주어지는 결선진출권을 억울하게 놓쳤다.

당시 선두를 쫓던 미국 주자 스토더드는 무리한 추월로 선두를 꿰찬 뒤 곧바로 발을 헛디뎌 혼자서 넘어졌다. 이 바람에 뒤를 쫓던 김길리를 덮치면서 김길리마저 나동그라졌다. 결국 파이널B로 밀려난 한국은 입상권의 전력임에도 최종 6위로 혼성 계주 종목을 마무리해야 했다.

국내 보도에 따르면 이후 스토더드의 SNS에는 “한국인에게 무릎 꿇고 빌어라” “전 세계에서 가장 잘 미끄러지는 선수” “걸음마부터 다시 배워라” 등 한국어와 영어로 악플이 쏟아졌다.

2002년 솔트레이크시티 대회에서 ‘헐리우드 액션’으로 김동성을 실격시키고 금메달을 땄던 미 쇼트트랙 전설 아폴로 안톤 오노는 스토더드의 경기에 대해 “세계선수권 챔피언이든 월드컵 챔피언이든 올림픽에 나서면 기대와 압박감이 한층 커진다”며 “스토더드는 너무 서둘러 밀어붙였다”고 견해를 밝혔다.

스토더드는 10일 무려 세 번이나 빙판 위에서 혼자 넘어졌다. 여자 500m 예선과 혼성 2000m 계주 준준결승, 준결승에서 모두 미끄러졌다.