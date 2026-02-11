작년 매출, 전년 대비 6.9% 감소 영업익 58.4% 감소…“시황 약세 영향” 작년 영업이익율 13.4%

[헤럴드경제=서재근 기자] HMM은 지난해 연결기준 영업이익이 1조4612억원으로 작년 동기 대비 58.4% 감소했다고 11일 공시했다. 매출 같은 기간 6.9% 줄어든 10조8914억원으로 집계됐다. 당기순이익은 1조8787억원, 영업이익률은 13.4%다.

HMM 관계자는 “영업이익은 전년 대비 줄었지만 해운시황 약세 속 항로 운항 효율 최적화, 고수익 화물 유치 등으로 견조한 수익성을 유지했다”고 설명했다.

지난해에는 컨테이너선 공급과잉, 미국 보호관세 정책으로 인한 무역 위축 등으로 전 노선에서 운임이 내림세를 보였다.

상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 연평균 1581p로 전년 평균 2506p 대비 37% 하락했다. 특히, 주력 노선인 미주서안(-49%), 미주동안(-42%), 유럽노선(-49%) 운임이 큰 폭으로 하락했다.

HMM은 올해 업황 전망에 관해 “신조 컨테이너선 대량 인도로 공급량은 크게 증가할 것으로 예상되는 반면, 주요 기관의 수요 증가 예측은 2.1%에 불과해 수급불균형 심화할 것으로 예상된다”고 밝혔다.

그러면서 “구조적 수급 불안에 더해 무역 분쟁 심화, 환경 규제 불확실성 증가 등으로 선사들의 서비스 변경 및 재배치가 확대될 것으로 보인다”고 덧붙였다.

HMM은 컨테이너부문, 허브&스포크 기반 네트워크 확장 및 친환경 서비스 강화를 통해 시장 점유율을 확대하고 최적 피더 운영체제 확립 등으로 비용 구조 개선을 추진할 방침이다.

아울러 벌크부문과 인공지능(AI)산업 관련 광물 자원 운송 및 국내 전용선 사업 재개 등 신규 사업기회를 발굴해 안정적 성장을 이어가겠다는 구상이다.