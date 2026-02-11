한궁 진흥에 관한 법률안제정법 대표발의 우리나라 창시 생활체육 집중육성 기대

[헤럴드경제=주소현 기자] 박수현 더불어민주당 의원은 11일 한궁 진흥에 관한 법률안 제정안을 대표발의했다고 밝혔다. 한국에서 창시된 생활체육 한궁의 국가적으로 지원하겠다는 취지다.

이 법안은 한궁 진흥 기본계획을 수립하고 전문인력양성, 국제대회 지원, 한궁협회 법적 근거 마련 등 한궁의 체계적인 육성과 발전 지원을 골자로 한다.

한궁은 2015년 세계생활체육연맹으로부터 한국을 대표하는 스포츠 종목으로 인증(TSG)된 바 있으며, 2022년 전미주장애인체전에는 정식종목으로 채택되기도 했다. 국내에서는 2010 년부터 대한노인회장기 전국 한궁대회가 개최되고 있으며 , 2021 년에는 대한체육회 인정단체로 승인됐다.

박 의원은 “대한민국에서 창시되어 세계 속으로 나아가고 있는 한궁에 대한 지원이 곧 K- 생활체육의 저변을 넓히는 길”이라며 “한궁에 대한 체계적인 지원과 육성을 위해 노력을 이어가겠다”고 말했다.