영업익 2조3427억원, 당기순이익 2조135원 업계 사상 최대 실적…전 사업부문 고른 성장 ‘글로벌 스탠다드’ 구조…“아시아 본격 항해”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국금융지주의 자회사 한국투자증권의 지난해 순영업수익이 3조원을 돌파한 것으로 나타났다. 업계 사상 최대 수준의 실적이다.

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 잠정실적 공시를 통해 2025년 연결 기준 순영업수익(영업이익+판매관리비, 자회사 및 현지법인 배당 제외)이 3조568억원으로 전년 대비 39% 증가했다며 11일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 2조3427억원, 순이익은 2조135억원으로 증권업계 기록을 경신했다.

한국투자증권은 “이번 실적은 단순한 호황의 반사이익이 아니라, 자본 효율과 리스크 관리 역량을 바탕으로 이익의 지속가능성을 입증한 성과라는 점에서 의미가 깊다”며 “단일 업황이나 특정 사업에 기대지 않는 포트폴리오가 자리 잡으면서, 국내 증권사와의 격차를 벌리는 동시에 ‘글로벌 스탠다드’에 가까운 이익 레벨을 구축했다”고 강조했다.

실제 한국투자증권은 지난해 운용, 브로커리지, 자산관리, 기업금융(IB) 등 전 사업부문에서 고른 성장세를 나타냈다.

브로커리지 부문은 국내외 주식 거래대금 증가와 서비스 확대에 힘입어 위탁매매 수수료수익이 39.6% 증가했다. 자산관리 부문에서는 펀드, 랩, 파생상품 등 금융상품 판매가 증가하며, 개인고객 금융상품 잔고는 전년 대비 17조원이 늘어난 85조원으로 집계됐다.

IB 부문 역시 각 분야에서 견조한 딜 파이프라인을 기반으로 14.9% 증가한 수익을 냈다. 운용 부문은 전체의 41.7%를 차지하는 1조2762억원의 순영업수익을 기록했다. 전년 대비 76.3% 증가했다.

중장기 성장동력도 확보했다. 한국투자증권은 지난해 말 국내 최초 종합투자계좌(IMA) 사업자로 선정됐다.

한투증권은 발행어음 1호 사업자로서 시장을 선점한 노하우를 바탕으로, IMA와 발행어음을 양대 축으로 삼아 모험자본 공급 및 성장기업 투자를 더욱 확대할 계획이다.

김성환 한국투자증권 사장은 “이번 실적은 숫자만 커진 것이 아니라, 이익을 만들어내는 구조와 실행력이 한 차원 진화했음을 보여주는 결과”라며 “글로벌IB와의 격차를 줄이기 위해 전문성을 강화하고 경쟁력의 밀도를 높여 국내를 넘어 글로벌 시장에서 인정받는 자본시장의 리더가 되겠다”고 강조했다.