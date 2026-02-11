이대흠 시인·김동하 소설가와 함께하는 문학 강좌 운영

[헤럴드경제(해남)=김경민기자]해남군 땅끝순례문학관에서 군민의 문학 향유 기회를 확대하고 창작 역량을 높이기 위해 시창작 및 소설창작 전문 문학 강좌를 개설·운영한다.

이번 강좌는 이대흠 시인과 김동하 소설가를 초청하여 분야별 특화 프로그램으로 진행된다.

이대흠 시인과 함께하는 <이대흠과 시톡(Talk)>은 매주 목요일 오후 7시에 운영되며, 현대시 창작의 기초부터 실제 창작에 활용할 수 있는 방법까지 단계적으로 다룬다. 현역 시인들의 작품을 구조적으로 분석하고 이를 응용해 문학적 수사와 표현 기법을 익히는 과정으로 구성된다. 개강일은 3월 12일 목요일이다.

또한 올해 처음 개설되는 <김동하의 장르소설 히든 레시피>는 매주 화요일 오후 7시에 운영된다. 김동하 소설가는 2012년 광주일보 신춘문예로 등단한 후 독대, 그림자가 없는 정오 등 다수의 작품을 발표하며 장르소설 분야에서 활발한 작품 활동을 이어오고 있다. 이번 강좌에서는 인물 설정, 사건 구성, 플롯 전개 등 장르소설 창작의 기본 요소를 중심으로 강의와 실습을 병행할 예정이다. 개강일은 3월 10일 화요일이다.

강좌는 문학에 관심 있는 군민 누구나 신청 가능하며, 강좌당 20명을 모집한다. 수업은 백련재 문학의집 다목적실에서 진행되며, 선착순 전화접수로 신청할 수 있다.

군 관계자는“매년 성황리에 운영되고 있는 시창작교실에 더해 올해는 장르소설 창작 강좌를 새롭게 개설했다”며 “문학에 관심 있는 군민 여러분의 많은 참여를 바란다”고 말했다.