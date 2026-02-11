[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령이 12일 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 청와대로 초청해 오찬회동을 갖는다.

강훈식 대통령 비서실장은 11일 춘추관에서 브리핑을 갖고 이같은 사실을 밝혔다.

강 실장은 “이번 회동은 민생회복과 국정안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의하기 위한 자리”라면서 “의제에 제한을 두지 않고 국정 전반에 대한 허심탄회한 의견 교환이 이뤄질 예정”이라고 했다.

각 당 대표는 이미 청와대에 참석의사를 밝힌 상태다.

강 실장은 이어 “대통령께서는 국민이 체감할수 있는 실질적 변화를 만들어 나가기 위해 여당과 제1야당의 책임있는 협력을 당부할 것으로 예상된다”면서 “새해를 맞이해 소통과 협력을 통해 국민께 희망을 드리는 출발점이 되기를 기대한다”고 강조했다.

이어 “청와대는 앞으로도 여야 지도부와 지속적인 소통을 통해 통합과 신뢰를 바탕으로 대한민국 대도약의 길을 국민과 함께 열어가겠다”고 덧붙였다.

강 실장은 앞서 2차 종합특검 추천 과정에서 전준철 변호사를 후보로 추천해 ‘이 대통령이 격노하셨냐’는 질문에 대해서는 “일단 격노하신 적은 없다. 격노라는 보도가 나와 (청와대도) 당황스럽다. (이 대통령이)격노하는 스타일도 아니다”고 일축했다.

이어 민주당이 조국혁신당과의 통합과 관련해 청와대의 입장을 묻는 질문에 대해서는 “통합에 대해서는 이 대통령의 오래된 지론이 있다”고만 답했다.

이어 “대통령과 청와대는 경제 및 민생살리기, 외교, 부동산, 주식시장 문제를 감당하기도 버겁다”며 “청와대나 대통령의 뜻을 말씀하실때는 신중해주실 것을 이자리 빌어 정중히 요청드린다”고 덧붙였다.