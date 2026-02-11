[헤럴드경제=정석준 기자] 여야가 11일 국회에서 빗썸의 비트코인 오지급 사태 관련 긴급 현안질의를 열고 질타를 쏟아냈다.

국회 정무위원회가 개최한 이날 현안질의에는 권대영 금융위 부위원장, 이찬진 금감원장, 이재원 빗썸 대표와 문선일 빗썸 부사장 등이 출석했다. 이 대표는 질의에 앞서 “당사의 이벤트 오지급 사고 소식으로 상심이 크셨을 국민 여러분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

김남근 더불어민주당 의원은 “업비트의 경우 실제 지갑보유량하고 장부상의 거래합계량이 계속 차이가 날 수 있는데, 이 것을 5분마다 조정해서 일치시키는 자동시스템을 운용 중”이라며 “빗썸을 보면 그런 것들이 없었다”고 비판했다.

이어 “가상자산거래소 간에 있어서도 거래 안전을 확보하기 위한 시스템 운영상 큰 차이가 있다”며 “이번 이벤트 행사에서는 별도의 이벤트 계정도 만들지 않았다”고 지적했다.

이에 대해 이 금감원장은 “금융회사 수준으로 규제돼야 하는 것에 개인적으로 공감한다”면서도 “내부통제나 위험관리 기준에 관한 것들이 가상자산 이용자 보호법에 규정돼 있지 않아 제도적 한계가 있다”고 답했다.

권 부위원장은 “내부통제 기준을 가상자산 2단계 입법에 내용을 반영하고 강제력을 준비하겠다”며 “상시적인 감독이 돼야 하고 중요한 사고 발생 우려가 있으면 다층적인 통제 장치가 있도록 하겠다”고 말했다.

강민국 국민의힘 의원도 “빗썸이 좌충우돌로 경영하고 있다”며 “대표뿐만 아니라 대주주도 마찬가지로 법적인 문제가 많다”고 비판했다. 그러면서 “금융거래 질서를 이렇게 경시하는 이유가 대관업무로 무마하는 정보가 있다”며 추가 자료 제출을 요구했다.

신장식 조국혁신당 의원은 가상자산거래소에 대한 금융기관의 규제 필요성을 강조했다. 신 의원은 “이번 사건은 현재 가상자산 시장 안정성이 얼마나 취약하고 시장에 대한 신뢰가 한순간에 무너질 수 있다라는 것을 보여줬다”며 “빗썸 같은 거래소들이 금융기관 수준의 규제를 받겠다고 말해야 진짜 사과”고 목소리를 높였다.

다만 이 대표는 규제 대신 내부통제에 대한 강화를 시사했다. 그는 “금융회사에 준하는 내부통제를 저희가 목표로 계속 진행해 오고 있다”며 “기본법이 준비되면서 규제하에 사업을 진행할 부분에 대해서는 만반의 준비를 하고 있다”고 언급했다.