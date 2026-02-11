10일 업무협약… 금융 지원·인프라 공유 등 창업 생태계 조성

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] BNK경남은행이 경상국립대학교와 함께 지역 스타트업 지원을 통한 ‘생산적 금융’ 확대에 속도를 낸다.

BNK경남은행은 10일 경상국립대 창업지원단과 ‘생산적 금융을 위한 스타트업 지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 대학의 기술력과 금융기관의 자본을 결합해 동남권 창업 허브 모델을 구축하고자 마련됐다.

양 기관은 우수 창업기업을 공동 발굴하고 맞춤형 성장 프로그램을 운영한다. 특히 경남은행은 대학 측이 추천한 유망 기업을 자체 스타트업 지원 프로그램인 ‘CHAIN-G(체인지)’에 편입해 집중 육성할 방침이다. 대학 또한 은행 보육 기업에 창업지원 사업 연계 및 컨설팅을 제공한다.

실질적인 인프라 지원도 병행한다. 금융 상담과 계좌 개설 등 기초 금융 서비스는 물론, 양측이 보유한 공유 오피스와 회의 공간을 창업가들에게 개방하기로 했다.

구태근 BNK경남은행 상무는 “단순한 자금 지원을 넘어 창업 기업이 실질적인 성과를 낼 수 있는 지역 혁신 모델을 만들겠다”며 “유관 기관과 협력을 강화해 지역 창업 생태계 활성화에 기여할 것”이라고 말했다.

최병근 경상국립대 창업지원단장은 “금융 인프라와의 결합이 지역 스타트업에 강력한 성장 동력이 될 것”이라며 “유망 기업이 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 답했다.