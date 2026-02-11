“與 ‘지선연대’ 추상적 구호인지 확인해야” 조국, ‘정청래 사과’ 수용했지만 상처 남아 “민주당 싸움에 소재로 쓰여” 당내 불만도

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국 조국혁신당 대표는 11일 더불어민주당의 ‘연대 및 통합을 위한 추진 준비위원회’(이하 준비위) 구성에 동의한다고 밝혔다. 내란세력 심판·지방 정치개혁·이재명 정부 성공을 목표로 양당이 결합해야 한다면서 6·3 지방선거에서 양당의 연대를 촉구했다.

조 대표는 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “혁신당은 민주당이 제안한 준비위 구성에 동의한다. 이번 주 안으로 당무위를 열어 추인받을 것”이라며 이같이 말했다. 전날 밤 정청래 민주당 대표가 지선 전 합당 추진을 중단하겠다고 선언한 이후 혁신당 내부의 공식입장과 함께 향후 구상을 밝힌 것이다.

나아가 조 대표는 양당 합당 논의와 별개로 선거연대를 구체화하자고 제안했다. 그는 “혁신당은 합당 논의 국면 이전까지 일관되게 ‘국힘제로, 부패제로’를 위한 지선 연대를 주장해 왔다”며 “양당 간 회동이 이뤄지면 먼저 민주당이 제안한 연대가 지선 연대인지 추상적 구호로서의 연대인지 확인해야 한다”고 말했다.

이와 관련 박병언 혁신당 선임대변인은 “민주당이 (준비위) 실무 테이블 구성에 대해 밝힌다면, 우리는 어느 인사로 이를 준비하겠다는 내부 논의까지 마친 상황”이라고 설명했다.

이와 함께 조 대표는 “정 대표가 혁신당 당원에게 표명한 사과를 받아들인다”면서 “혁신당 당원은 당을 향한 비방과 모욕에 큰 상처를 입었다. 향후 다시는 이런 일이 없어야 한다”고 말했다. 온라인상에 남은 혁신당에 대한 메시지 등이 양당 갈등이 될 수 있는 만큼 민주당 지도부에서 이에 대한 삭제 작업 등을 진행해 달라는 요청으로 풀이된다.

이와 관련 박 선임대변인은 “민주당 내 싸움에 혁신당 합당이 소재로 쓰인 측면이 있었다. 민주당이 그것을 주도적으로 해소하지 않는다면 선거 진행 과정에서 상당한 갈등 요소로 잔존할 가능성 있다”며 “지선에서 마타도어(흑색선전)로 돌지 않겠느냐”고 반문했다.

정치권 일각에선 지방선거 전 합당 추진이 결렬되면서 선거를 앞두고 혁신당의 운신 폭이 좁아질 수 있다는 관측도 나온다. 혁신당은 민주당의 ‘텃밭’인 호남권을 중심으로 대안세력임을 강조했으나 이번 논란이 지속되는 과정에서 차별점이 약해졌다는 것이다.

박 선임대변인은 “합당 때문에 혁신당 독자후보가 아니냐는 비판을 받을 수 있고, 역으로 당이 약해서 지지하지 못했는데 민주당과 합당이 열려 있는 후보라면 혁신당 후보라도 지지하지 못할 이유가 없다는 식으로 선택받을 가능성도 있다”며 “국민께서 어떻게 판단하실지는 그동안 지역에서 해왔던 이야기를 하면서 당당히 평가받겠다”고 말했다.