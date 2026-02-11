94.1% 등록…불참자 1131명 중 1126명 소재 파악 완료

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산광역시교육청은 지난달 2일부터 7일까지 6일간 부산지역 공립 초등학교 295교에서 실시한 2026학년도 취학 대상 아동 예비소집 결과 94.1%가 등록한 것으로 집계됐다고 11일 밝혔다.

이번 예비소집에는 취학 대상 아동 1만7847명 중 1만6801명이 등록해 94.1%의 등록률을 나타냈다. 취학 대상 아동수는 지난해 1만9360명에서 1513명 줄어들었다.

예비소집 불참자 1131명 중 1126명의 소재는 파악됐다. 불참 사유로는 ▷해외 취학·특수교육 등 정당한 사유에 의한 취학면제 또는 유예 신청 ▷예비소집일 이후 취학 등록 결정 ▷ 해외체류 확인 등이다.

소재파악이 안 된 5건은 이중국적자의 해외 출국으로 추정되거나, 보호자와 연락이 닿지 않는 경우로 경찰 수사 의뢰 후 회신을 기다리고 있는 중이다.

부산시교육청은 이들에 대해 주민센터, 관할 경찰서 등 유관기관과 협력해 아동 소재 파악과 안전 확보를 위해 노력을 지속할 예정이다.

김석준 교육감은 “우리 교육청은 미취학 아동의 취학을 독려하고, 관계기관과 협력해 취학 대상 아동 중 예비소집에 불참한 모든 아동의 소재와 안전을 철저히 확인하겠다”고 말했다.