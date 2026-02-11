[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 설명절을 맞아 ‘청렴서초 캠페인’을 실시했다고 밝혔다.

10일 오전 8시 구청 본청과 보건소 일대에서 진행되는 이번 캠페인은 공직자들의 청렴 의식을 높이고 설 명절을 맞아 발생할 수 있는 부패 행위를 사전에 차단하기 위해 마련됐다.

이날 진행된 캠페인은 출근길에 구청 직원을 대상으로 다양한 청렴 실천을 유도하는 활동으로 꾸려졌다. 주요 내용은 명절선물 안 주고 안 받기 운동, 과도한 음주와 음주운전 근절, 직장 내 갑질 근절 등이다. 캠페인 참가자에게는 ‘청렴 서초’ 스티커가 부착된 청렴 홍보물(양우산)과 ‘함께 해요! 청렴 실천’ 안내문이 배부됐다. 청사 내 방송을 통해 ‘청렴송’도 송출된다.

또한 구는 설 명절 부패 취약 기간 중 첨렴주의보를 발령한다. 금품·향응수수 금지, 공직자의 근무 태만이나 업무소홀, 성비위, 음주운전 등 각종 비위 행위 예방을 위한 ‘청렴 실천 메시지’를 내부 전산망과 청사 로비에 게시한다. 공사‧용역‧물품 계약자 등 대외적 업무관련자들에게는 ‘청렴 서한문’을 발송해 구의 청렴 의지를 전달했다. 이와 함께 감사담당관에서는 선물을 받게 될 경우 이를 신고할 수 있는 ‘선물반송센터’를 운영한다.

아울러 구는 설 연휴기간을 대비해 공직 감찰도 강화한다. 기본적인 복무 감찰을 시작으로 공직기강 해이 사례 점검, 직장 내 갑질 행위, 공무원 행동강령 이행 실태 등을 집중점검하여 공직자들의 청렴 의식을 더욱 강화한다는 계획이다.

전성수 서초구청장은 “설 명절을 앞두고 실시한 청렴 캠페인을 통해 공정하고 투명한 공직 문화가 확산되길 바란다”며, “앞으로도 부정부패 없는 ‘청렴 1등 도시 서초‘를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.