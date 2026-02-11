[헤럴드경제=박병국 기자]서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 설 연휴를 맞아 구청사를 도심 속 실내 테마파크 ‘동작스타파크’로 특별 운영한다고 11일 밝혔다.

구는 청사 지하 1층을 ▷스타스테이지▷스타플레이존▷스타푸드존▷스타상생존으로 꾸민다. 운영 기간은 14일부터 18일까지이며, 설날 당일은 휴장한다.

먼저 ‘스타스테이지’에서는 가족 단위 방문객을 위해 버블쇼 및 마술쇼 등 다채로운 문화 공연을 개최한다. 단순 관람형 공연이 아닌 방문객들이 직접 무대에 함께하는 참여형 공연으로 진행된다.

‘스타플레이존’은 대형 미끄럼틀 ‘동작스타’를 비롯해 대형 윷놀이, 제기차기 등으로 꾸며진다.

아울러 아이들을 위한 오락기 및 모래놀이터, 사전 예약을 통해 진행되는 ‘두바이쫀득쿠키만들기’ 오픈 클래스와 한복 포토존 등 이색적인 이벤트가 준비됐다.

이 외에도 떡, 부침개 등 다양한 명절 음식 장터가 열리는 ‘스타푸드존’과 달고나 만들기 체험 및 400여 개의 희망 일자리 정보를 제공하는 등의 동작일자리 홍보부스가 포함된 ‘스타상생존’도 함께 운영하여 구민들에게 즐거움과 유익함을 동시에 제공한다.

‘스타스테이지’는 오후 2시부터 3시까지, 스타플레이존’은 오전 9시부터 오후 8시까지 운영된다. 동작스터는 오전 11시부터 오후 8시까지다. ‘스타푸드존과 ‘스타상생존’은 11시부터 운영되며 재료 소진 시 조기 종료될 수 있다.

박일하 동작구청장은 “지난 추석, 많은 구민분들이 방문해 주셨던 열린 테마파크를 올해는 더욱 넓은 공간과 다채로운 프로그램으로 확대했다”며, “가족과 함께 추위 걱정 없는 동작구청에서 그 어느 때보다 따뜻하고 풍요로운 명절을 보내시길 바란다”라고 말했다.