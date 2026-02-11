[헤럴드경제=함영훈 기자] 세계 숙박·교통·액티비티 예약 플랫폼 클룩은 설 연휴 한국인의 해외여행 트래픽을 분석한 결과, 중국 여행에 대한 관심이 크게 증가한 것으로 나타났다고 10일 밝혔다.

클룩 데이터에 따르면, 이번 설 연휴 해외여행 상품 트래픽은 전년 설 연휴 대비 약 20% 증가했다. 국가별 관심도(트래픽)는 일본이 가장 높았으며, 이어 베트남, 대만, 홍콩, 중국, 인도네시아, 싱가포르 순으로 집계됐다.

특히 전년 설 연휴 대비 중국 여행 상품 트래픽이 83% 증가하며 가장 큰 폭의 상승세를 기록했다.

상승폭이 높은 나라는 올림픽이 열리고 있는 이탈리아가 79% 증가했고, 스페인(51%), 일본(41%), 베트남(35%)이 그 뒤를 이었다. 근거리 강세속에서도 오랜만에 장거리 여행이 꽤 많이 포함된 모습이다.

상품 카테고리별로는 호텔 상품 트래픽이 전년 대비 101% 증가하며 가장 큰 성장세를 보였다. 투어 상품은 31%, 교통 상품은 11% 증가했으며, 투어와 교통 상품에 대한 꾸준한 관심과 함께 클룩 호텔 상품에 대한 관심도 확대된 것으로 나타났다.

세부 인기 상품으로는 ▷유니버설 스튜디오 재팬·할리우드 ▷도쿄·홍콩·상하이·LA·파리 디즈니랜드 ▷베트남 빈원더스 나트랑 등 테마파크 상품 ▷일본 신칸센 ▷유럽 철도 패스 등 주요 교통 상품이 높은 관심을 받았다.

이외에도 ▷후지산 당일 투어 ▷태국 시밀란 제도 투어 ▷베트남 나트랑 판랑 사막 해돋이 & 모닝 & 일일 투어 ▷바르셀로나 가우디 반일 투어 ▷로마 바티칸 반일 투어 등 각 지역의 대표 명소 투어 상품이 상위권에 올랐다.

한편 클룩은 설 연휴를 맞이해 오는 2월 28일까지 일본과 홍콩, 대만, 중국, 베트남, 태국, 싱가포르를 대상으로 ‘근거리 여행세일’ 프로모션을 진행한다.

클룩 이준호 한국 지사장은 “이번 설 연휴에는 일본 여행에 대한 수요가 꾸준한 가운데, 중국 여행에 대한 관심이 빠르게 확대되고 있는 흐름을 확인했다”며 “클룩은 교통, 숙박, 체험 등 다양한 상품을 대상으로 혜택을 제공함으로써 오는 연휴 기간 고객들의 합리적인 여행을 지원할 것”이라고 말했다.