[헤럴드경제=조용직 기자] 이탈리아 조폐국이 메달과 리본이 떨어지는 결함이 발생한 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 메달에 대한 수리 조치에 나섰다.

11일(한국시간) AP통신에 따르면 루카 카사사 밀라노 동계 올림픽조직위원회 대변인은 “선수들에게 수여된 일부 메달에 문제가 발생했다”며 “메달을 제작한 이탈리아 조폐국과 함께 ‘맞춤형 조치’를 마련했다”고 밝혔다.

대회 개막 초반 메달을 받은 선수들에게 생긴 문제는 메달 자체 디자인이 아니라 메달을 매는 리본과 고리 부분에 있었다는 게 조직위의 설명이다.

앞서 미국 알파인 스키 여자 활강 금메달리스트 브리지 존슨은 시상식 직후 금메달 없이 리본만 목에 걸고 취재진과 만나 “기뻐서 팔짝팔짝 뛰었더니 갑자기 툭 하고 떨어졌다”고 말해 눈길을 끌었다.

독일 바이애슬론의 유스투스 슈트렐로우도 혼성 계주 동메달 획득을 축하하다 메달이 리본에서 분리돼 바닥에 떨어져 금이 간 것을 발견했고, 스웨덴 크로스컨트리 스키 은메달리스트 에바 안데르손 역시 “메달이 눈 위로 떨어졌는데 부러졌다”고 아쉬워했다.

미국 피겨 스케이팅 여자 싱글 알리사 리우도 팀 이벤트 금메달을 따낸 뒤 자신의 인스타그램에 “내 메달에는 리본이 필요 없어요”라며 리본과 분리된 금메달을 보여주기도 했다.

카사사 조직위 대변인은 “메달에 문제가 생긴 선수들이 적절한 경로를 통해 반납하면 즉시 수리해주겠다”고 말했다.