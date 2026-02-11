조리용품·플레이팅용품·전통 액세서리 등 100여종

[헤럴드경제=김진 기자] 아성다이소가 ‘설 명절용품 기획전’을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 기획전은 명절 음식 준비부터 상차림, 명절 분위기를 더해줄 액세서리 등을 아우른다. 조리용품, 목재 플레이팅용품, 전통 액세서리 등 100여종을 준비했다.

조리용품으로는 ‘세라믹코팅 편수냄비’와 ‘세라믹코팅 프라이팬’, ‘야채 탈수기’ 등을 마련했다. 세라믹코팅 제품은 인덕션용과 직화용을 사이즈별로 구성했다.

목재 플레이팅용품으로는 ‘수아르 우드 시리즈’와 ‘마호가니 손잡이 트레이’ 등이 있다. 수아르 우드 도마는 서빙 보드로도 활용할 수 있다. 트레이는 과일이나 한과를 담아내기 좋다.

전통 액세서리로는 ‘나비 태슬 장식’, ‘전통꽃 머리띠’, ‘가체 머리띠’ 등이 대표적이다.

아성다이소 관계자는 “음식 준비부터 플레이팅, 추억을 남길 수 있는 액세서리까지 부담 없이 준비할 수 있을 것”이라고 전했다.