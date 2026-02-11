SNS 홍보영상·TV홈쇼핑 입점 등 맞춤형 지원 9년간 3952개사 지원…내수 매출 확대 성과

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국여성경제인협회가 여성기업의 내수 판로 확대와 디지털 마케팅 역량 강화를 위한 지원사업 참여기업 모집에 나섰다.

한국여성경제인협회는 ‘2026년 여성기업 판로역량 강화지원사업’에 참여할 기업을 모집한다고 밝혔다. 이번 사업은 우수한 제품력을 보유하고도 마케팅 역량 부족과 높은 시장 진입 장벽으로 어려움을 겪는 여성기업을 대상으로 맞춤형 판로 개척을 지원하는 대표 내수 활성화 프로그램이다.

2017년 시작된 이후 9년간 총 3952개 여성기업을 지원하며 매출 증대 효과를 이어왔다는 설명이다.

지원 분야는 브랜드·마케팅 강화와 판매 채널 확대 두 가지로 나뉜다. ‘SNS 홍보영상 제작 지원’은 30개사를 선정해 3분 이내 메인 홍보영상 1편과 숏폼 영상 3편 제작을 패키지로 제공한다.

‘TV홈쇼핑 입점 지원’은 10개사를 선정해 방송 송출료 1000만원을 지원하고, 공영홈쇼핑 SB영상 무료 제작 및 송출 기회도 함께 제공한다.

신청은 여경협 홈페이지와 여성기업종합정보포털을 통해 가능하며 접수 마감은 24일 오전 11시까지다.

박창숙 여경협 회장은 “우수한 제품력을 갖춘 여성기업이 디지털 판로 확대를 통해 안정적인 고객 기반을 구축하고 시장에서 자생력을 갖춘 기업으로 성장하길 기대한다”고 말했다.