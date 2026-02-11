부상 시름에 2부에서도 부진 늪 5년여 만에 1부리그 복귀 확정

[헤럴드경제=조용직 기자] PBA 챔피언 출신 오성욱이 하부리그인 드림투어(2부) 5차전에서 우승하며 승격을 확정했다.

10일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 ‘2025-2026 PBA 드림투어 5차전’ 결승전에서 오성욱은 문호범을 세트스코어 3:1(15-3, 15-5, 14-15, 15-11)로 제치고 정상에 올랐다.

우승 상금 1000만원과 랭킹포인트 1만점을 추가한 오성욱은 시즌 랭킹 111위(450점)에서 3위(1만450점)로 수직 상승, 차기 시즌 1부투어 승격을 사실상 확정지었다.

프로당구 출범 시즌부터 활약한 오성욱은 2020-2021시즌 개막전에서 정성윤을 제치고 우승 트로피를 들어올렸다. 하지만 2023-2024시즌에 갑작스러운 부진을 겪었고, 큐스쿨(Q-School) 잔류에도 실패해 2부투어로 강등됐다.

오성욱은 드림투어에서도 최고 성적이 64강에 그칠 정도로 부진을 면치 못했지만, 이번 대회에선 이대웅, 조화우 등 강적들을 물리치고 우승컵을 들어올렸다. PBA에서 우승은 약 5년 6개월만으로, 오성욱은 PBA 1부투어와 2부투어를 모두 우승한 최초의 선수가 됐다.

오성욱은 경기 후 “2023-2024시즌에 허리가 좋지 않은 상태에서 어깨 인대가 3개 끊어지는 부상을 당했다”며 “1년 반 가까이 재활을 하다가 7개월 전부터 다시 공을 제대로 치기 시작했다. 옆에 도와준 아내에게 고맙다는 말을 전하고 싶다”고 소감을 전했다.