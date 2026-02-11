14⁓18일 특별교통대책상황실 가동 설 당일 성묘객 편의 518번 증차

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 오는 14일부터 18일까지를 ‘설 연휴 특별교통대책 기간’으로 정하고, 시민과 귀성객에게 안전하고 원활한 교통서비스를 제공하기 위한 ‘특별교통대책’을 추진한다.

광주시는 5개 자치구와 함께 특별교통대책상황실(062-613-4991)을 운영해 연휴 기간 교통 상황에 신속히 대응할 계획이다.

광주시는 국·시립묘역의 교통 편의를 높이고, 광주송정역·광천터미널·영락공원 등 주요 혼잡지역에 대한 교통지도와 교통시설물 안전관리를 강화해 안전하고 편안한 귀성‧귀경 여건을 조성할 계획이다.

먼저 성묘객 편의를 위해 국·시립묘지와 광주종합버스터미널을 오가는 시내버스 운행을 확대·조정한다.

상무지구~종합버스터미널~영락공원을 운행하는 518번 시내버스는 설날 당일(17일) 30회 증차 운행하고, 월남동~태령을 운행하는 지원15번 시내버스는 영락공원을 경유해 운행한다. 또 효령노인복지타운이 종점인 용전86번 시내버스는 영락공원까지 연장 운행하는 등 일부 노선을 조정한다.

주요 혼잡지역의 교통 정체를 최소화하기 위해 광주송정역, 종합버스터미널, 망월·영락공원 등 주요 교통 거점에 광주시와 자치구 공무원, 경찰, 모범운전자회 회원을 배치해 교통 정리와 주·정차 지도활동을 실시한다.

이와 함께 전통시장 이용 활성화를 위해 14일부터 18일까지 전통시장 주변도로의 주·정차 단속을 한시적으로 완화하고, 전통시장 주차장과 280여개 공공기관·공영 주차장을 무료 개방한다.

배상영 대중교통과장은 “설 연휴 기간 교통 혼잡과 사고 예방을 위해 현장 중심의 교통 관리에 최선을 다하겠다”며 “시민과 귀성객 모두가 안전한 명절을 보낼 수 있도록 교통 법규 준수와 안전 운행에 적극 동참해 주길 바란다”고 말했다.