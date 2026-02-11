7년 만에 퇴임…최고재무책임자가 직무대행

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대차그룹의 로보틱스 계열사 보스턴다이나믹스의 로버트 플레이터 최고경영자(CEO)가 이달 말 퇴임한다.

11일 자동차 업계와 외신에 따르면 플레이터 CEO는 전날 임직원에게 발송한 이메일을 통해 이달 27일 CEO 자리를 내려놓는다고 밝혔다.

플레이터 CEO는 임직원에게 보낸 이메일에서 “지난 한 해 동안 놀라운 성과를 거뒀다고 자부한다”며 빠르게 성장하는 산업 분야에서 아틀라스의 리더십을 재확립했으며 현대차 및 구글 딥마인드와의 전략적 파트너십을 강화했다“고 밝혔다.

그러면서 “회사는 탄탄한 입지를 구축하고 있고 다음 성장 단계로 나아갈 준비가 돼 있다. 새 CEO는 이런 다음 단계에 필요한 경험과 에너지를 불어넣어 줄 것”이라고 덧붙였다.

이사회에서 후임이 선임되기 전까지는 아만다 맥마스터 최고재무책임자(CFO)가 CEO 직무대행을 맡는다.

매사추세츠공대(MIT) 출신인 플레이터 CEO는 보스턴다이나믹스 설립 3년 차인 1994년 엔지니어링 부문 부사장으로 합류해 2012년까지 로보틱스 사업의 기반을 구축했다. 2013년부터 2018년까지는 구글 로봇공학 디렉터로 옮긴 그는 2019년 보스턴다이나믹스 CEO로 복귀했다. 보스턴다이나믹스는 그의 CEO 취임 이듬해인 2020년 현대차그룹에 인수됐다.

플레이터 CEO는 당초 소규모 연구 조직 성격이 강했던 보스턴다이나믹스를 ‘로봇 개’(4족 보행 로봇 스폿)로 대표되는 상업용 로봇 기업으로 성공적으로 전환했다는 평을 받는다.

특히, 지난달 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전박람회 CES 2026에서 휴머노이드 로봇 아틀라스 개발형 모델을 공개해 눈길을 끌었다. 보스턴다이나믹스는 양산화를 앞두고 현재 실전 훈련을 진행 중이다.