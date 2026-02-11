B tv 고객에 최대 20% 할인 쿠폰 증정 고객 맞춤형 AI 큐레이션 강화

[헤럴드경제=김광우 기자] SK브로드밴드는 설 명절을 맞아 B tv 고객들을 위한 설 프로모션을 시행한다고 11일 밝혔다.

이번 프로모션은 연휴 기간 고객들이 고화질 최신 콘텐츠를 부담 없이 즐기는 데 초점을 맞췄다. 단순 할인에 그치지 않고 ‘매일 리필’ 쿠폰과 ‘1+1’ 증정 등 B tv 고객이 체감하는 실질적인 혜택을 높이는 데 집중했다는 게 SKB 측의 설명이다.

먼저 B tv 고객에게는 2월 12일부터 22일까지 11일간 ‘매일 리필 쿠폰팩’을 증정한다. 유료 VOD(월정액 상품 제외) 구매 시 사용할 수 있도록 1만원 이상 결제에 적용되는 20% 할인 쿠폰과 금액 제한 없이 모든 VOD에 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰 2종을 매일 제공한다.

연휴 기간 다양한 콘텐츠를 즐기는 고객들의 시청 패턴을 고려해, <주토피아2>를 비롯해 <하트맨>, <프로젝트Y> 등 최신 흥행작부터 전 연령대가 함께 즐길 수 있는 주요 영화 라인업을 폭넓게 구성했다.

이 가운데 <주토피아2> VOD를 구매한 고객 중 추첨을 통해 뚜레쥬르 주토피아 케이크(300명)와 전용 캐릭터 마우스(100개)를 증정하는 이벤트도 함께 진행한다.

연휴 기간 자체 AI 기술을 활용한 ‘AI 특집 큐레이션’도 강화한다. 고객의 실시간 시청 랭킹을 반영한 전용 영역을 운영하고, 이용 패턴에 따라 선호 콘텐츠가 상단에 추천되도록 AI 편성을 고도화했다.

또 일자별 추천 콘텐츠 구성을 달리해 연휴 동안 매일 새로운 작품을 발견할 수 있도록 했다. 이러한 맞춤형 추천 기능은 모바일 B tv에도 동일하게 적용돼 고객은 TV와 모바일에서 일관된 시청 경험을 누릴 수 있다.

B tv 케이블 고객들을 대상으로는 2월 11일부터 24일까지 ‘최신 영화 1+1’ 이벤트를 진행한다. 최신 영화(SPVOD) 1편 구매 시 다음 날 ‘영화 100% 할인권’을 증정한다. 또 <굿 포츈>, <하트맨> 등 ‘최신 영화 Big 6’ 구매 고객에게는 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 2잔(100명), 배달의 민족 3만원권(50명)을 증정한다.

아울러 동계올림픽 시즌의 열기를 잇는 특화 이벤트도 선보인다. <리바운드>, <더 퍼스트 슬램덩크> 등 스포츠 영화 30편 중 한 편이라도 구매하는 고객 전원에게 1000캐시를 증정하는 특별 기획전을 운영한다.

박참솔 SK브로드밴드 플랫폼 담당은 “연휴는 콘텐츠 소비가 가장 활발한 시기인 만큼, AI 추천을 통해 매일 새로운 작품을 발견하는 재미를 강화했다”며 “쿠폰팩으로 가격 부담은 낮추고 선택지는 넓혀 고객들이 더 자유롭게 즐길 수 있는 B tv만의 시청 환경을 만들고자 한다”고 말했다.