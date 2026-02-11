불공정거래·정책지원 부정수급·유통구조 등 3개 점검팀 운영

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 모든 행정역략을 집결한 장관급 태스크포스(TF)를 가동해 민생물가 특별관리에 나선다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 11일 정부서울청사에서 “정부는 민생물가 특별관리 관계장관 TF를 오늘 출범시키고,모든 행정역량을 집결해 나갈 것”이라며 이같이 말했다.

구 부총리는 “올해 1월 소비자물가 상승률은 물가안정목표 수준인 2.0%를 기록했지만 수년간 누적된 가격상승의 여파로 인해국민들께서 느끼시는 물가 ‘수준’은 여전히 높은 상황”이라며 “특히, 서민생활과 직결된 먹거리 가격 상승으로 인해 민생부담이 줄어들지 않고 있다”고 설명했다.

이어 “더 심각한 문제는 몇몇 사업자들이 시장 신뢰를 저버리고,불공정한 담합이나 제도를 악용하여 이익을 편취하는사례가 발견되고 있다는 점”이라며 “또한, 기후변화, 농축수산물 생산량 감소 등구조적인 물가 상승 요인도 상존하고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “불신과 불공정의 먼지를 과감하게 걷어내고,두터운 신뢰가 시장에 깊이 뿌리내리도록 하겠다”면서 “올 상반기 집중적으로 국민생활과 밀접한민생품목을 점검하여 불공정거래 행위를 척결하고,왜곡된 유통구조가 있다면 신속히 바로잡겠다”고 강조했다.

TF는 올해 상반기에 집중적으로 가동된다.

정부는 “실생활에서 매일 마주하는 밥상물가가 민생체감의 바로미터”라면서 “독과점 시장구조를 악용하는 담합·사재기·시장지배적 지위 남용 등 불법 행위, 비효율적 유통구조 등이 물가안정을 저해하는 요인”이라고 지적했다.

그러면서 “기존 물가안정대책과 차별화해 경쟁제한행위 점검·적발, 시장의 불공정거래 요소 제거 등 근본적 대응을 중점 추진할 시점”이라고 밝혔다.

TF는 경제부총리(의장), 공정거래위원장(부의장)을 중심으로 ▷불공정거래 점검팀 ▷정책지원 부정수급 점검팀 ▷유통구조 점검팀 등 3개 팀으로 운영된다.

우선, 담합이나 독과점적 시장지위를 악용하는 행위에 대해서는 범정부 합동단속을 실시하고 불법행위가 드러나면 공정거래위원회와 수사기관 간의긴밀한 공조를 통해 엄정하게 대처할 방침이다.

또 할인지원, 비축물량 방출 등 정책의 이행 실태를 점검하고 부정수급 적발시 즉시 수사 의뢰하는 한편,제도개선 방안도 신속하게 마련한다.

특히, 할당관세로 낮아진 관세를 포탈하거나, 허위신고 등 부정한 방법으로 물가안정을 위한 정부의 선의를 악용하는 위법행위에 대해서는 다른 어느 때보다 예외없이 철저히 엄단할 방침이다.

특히 불공정거래 점검팀은 품목별·제품별 가격 인상률, 시장집중도, 국민 생활 밀접도 등을 기준으로 불공정거래 우려 품목을 선정해 모니터링한다.

이미 높은 가격이 형성된 민생밀접 품목, 국제가격 대비 국내 가격 수준이 높은 품목, 원재료 가격 변동 대비 제품 가격 조정이 불균형한 품목 등을 집중적으로 살펴보고 불공정 거래 우려가 있으면 관련 부처와 합동 조사를 벌인다.

불공정거래행위가 확인된 품목에 대해 가격 재결정 명령을 내리는 등 물가 안정을 위한 조치를 검토한다.

구 부총리는 “물가상승의 근본적인 원인을 찾고 구조적인 문제를 해결함으로써, 근원적 물가안정을 달성하기 위한 노력도 계속해 나가겠다”면서 “국민 여러분들의 장바구니 무게를 확실하게 덜어드릴 수 있도록상반기 중 TF를 집중 가동하여 시장질서를 회복하고 체감물가를 낮추도록 하겠다”고 피력했다.