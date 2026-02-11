英 원자력 시설 해체 당국 산하 공기업서 스팟 활약 소개 “고위험 환경서 사람 대신 작업 수행” “산업 현장 안전성·지속가능성 높여”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟’이 영국에서 원자력 시설 해체 작업의 ‘특급 도우미’로 활약하며 존재감을 드러내고 있다.

11일 업계에 따르면 영국 원자력 시설 해체 당국 산하 공기업인 셀라필드는 핵시설 해체 현장에서 활약하는 스팟의 모습을 공개했다.

셀라필드는 영국 내 원자력 시설의 해체 및 방사성 폐기물 관리를 담당하는 공기업으로, 방사선 영향과 복잡한 내부 구조로 인해 사람의 접근이 제한되는 고위험 작업 환경을 다수 보유하고 있다. 해당 현장에서는 정확한 데이터 수집을 통한 정밀한 검사가 필수적이지만, 동시에 작업자 안전 확보가 어려운 과제로 남아있었다.

셀라필드는 이러한 문제를 해결하기 위해 로봇 기반 현장 점검 체계를 도입했으며, 스팟을 활용해 사람이 직접 진입하기 어려운 구역에서 데이터 수집과 원격 점검 등을 수행하고 있다고 밝혔다.

셀라필드는 “현장에 투입된 스팟은 핵시설 환경에 맞춰 다양한 감지 센서와 기능을 장착하고 있다”며 “기동성이 뛰어나 거친 지형과 계단을 포함한 복잡한 구조물 내에서도 안정적으로 이동할 수 있다”고 설명했다.

스팟은 360도 영상 촬영과 3D 라이다(LiDAR) 스캐닝을 통해 현장 구조를 정밀하게 파악하며, 관리자는 실시간 영상 스트리밍을 통해 원격으로 현장 상황을 확인할 수 있다.

아울러 감마선과 알파선 측정을 통해 방사선 물질의 존재 여부를 확인하는 ‘방사선 특성화’ 작업을 수행하고 있으며, 최근에는 시설 내 방사선 오염 여부를 확인하기 위한 ‘시료 채취’ 시험 작업도 성공적으로 수행했다. 이러한 작업들은 기존에는 작업자가 직접 수행해야 했던 영역으로, 스팟 도입을 통해 작업자의 위험 노출을 크게 줄이는 효과를 얻었다는 게 셀라필드 측의 설명이다.

또한, 셀라필드는 개인 보호 장비(PPE, Personal Protective Equipment) 사용 감소로 인한 작업 폐기물 저감 효과도 나타나고 있으며, 고품질 실시간 데이터 확보를 통해 의사결정 속도가 개선되고 있다고도 강조했다. 이 외에도 기복 없이 반복적이고 일관된 검사 수행이 가능해짐에 따라 운영 효율성 또한 향상됐다고 호평했다.

셀라필드 관계자는 “이번 스팟 활용 사례가 제작사인 보스턴다이나믹스를 비롯해 현장 맞춤형 로봇 솔루션 개발 기업, 시스템 통합 전문 기업, 그리고 영국 로봇 및 인공지능 협업 조직(RAICo)간의 긴밀한 협력을 통해 추진됐다”며 “이를 통해 로봇의 시험 운용부터 단계적 확장까지 안정적인 운영이 가능했다”고 밝혔다.

셀라필드는 2021년 스팟 시험 운영을 시작으로 2022년과 2023년에 걸쳐 복잡한 환경에서의 운용 가능성을 검증했으며, 2024년에는 고위험 방사능 구역에서도 스팟을 점검 작업에 활용해 고품질 현장 이미지와 방사선 데이터를 수집하고 있다. 또한 2025년에는 영국 원자력 분야 최초로 발전소 허가 구역 외부에서 스팟 원격 시연을 성공적으로 수행하며, 작업자와 현장을 분리한 완전 원격 작업 가능성도 확인했다.

셀라필드는 향후 파트너들과 협력해 스팟에 새로운 센서 팩을 적용함으로써 방사능 지도 작성, 환경 특성 분석 등 보다 폭넓은 작업에 투입할 계획이다.

영국 공영 방송 BBC도 셀라필드의 스팟 기반 시료 채취 기술 시험 내용을 보도했다.

BBC는 “셀라필드가 방사성 물질이 존재하는 구역에서 스팟을 활용해 오염 시료를 채취하고 방사선 수치를 확인하는 시험을 완료했다”며 “해당 기술을 통해 작업자가 위험한 환경에 직접 진입하지 않고도 현장을 모니터링 할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한편, CES 2026에서 현대차그룹은 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스를 비롯해 스팟, 스트레치, 자체 로봇 프로젝트를 선보이며 로봇이 위험한 작업을 대신하고 인간은 감독과 창의성에 집중하는 미래 비전을 제시했다.

실제로 일찌감치 다양한 글로벌 기업의 산업현장에 투입된 스팟은 스팟은 ▷포스코를 비롯해 ▷호주 최대 천연가스 생산업체인 우드사이드 에너지 ▷글로벌 식품 기업인 카길 등 다양한 산업현장에서 운영되고 있다.