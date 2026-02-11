명동스타점·명동점 ‘트라이앵글 구도’…외국인 관광객 수요 흡수

[헤럴드경제=박연수 기자] 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹이 명동 초입 핵심 상권에 ‘BBQ 을지로입구점’을 열었다고 11일 밝혔다.

BBQ는 명동스타점, 명동점과 함께 명동에서 3개 매장을 전개하는 ‘트라이앵글’ 구도를 완성했다.

을지로입구점은 구(舊) 외환은행 건물 인근 명동 초입에 들어섰다. 관광객, 직장인, 내국인 등 다양한 유동 인구가 교차하는 상권이다.

명동스타점과 명동점은 외국인 손님 비중이 약 80%에 달한다. 최근에는 여행사 단체 예약 방문이 코로나 이전보다 늘었다. SNS(사회관계망서비스)를 통한 외국인 손님도 늘고 있다.

명동점 서희창 패밀리는 “매장을 방문한 외국인 손님들이 ‘BBQ 치킨이 맞느냐’고 확인한 뒤 주문한다”고 말했다.

을지로입구점은 ‘BBQ 빌리지’ 콘셉트를 적용한 복합 F&B 매장으로 운영한다. 치킨을 중심으로 피자, 버거, 분식, 베이커리 등을 한 공간에서 즐길 수 있다.

을지로입구점 박광일 패밀리는 “오픈 초기에도 외국인 방문객 유입이 빠르게 늘고 있다”며 “명동 상권 특성상 외국인 고객 대상 매출 확대 가능성이 충분하다”고 전했다.

BBQ 관계자는 “을지로입구점을 포함해 명동 일대에서 BBQ 매장이 외국인 관광객 중심 상권으로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 글로벌 관광객이 집중되는 핵심 상권을 중심으로 브랜드 경험을 확장할 것”이라고 말했다.