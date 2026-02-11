금감원, 금융권과 함께 설맞이 전통시장 나눔 장류·건어물 등 생필품 구입·취약계층에 전달

[헤럴드경제=박성준 기자] 금융감독원은 설 명절을 앞두고 KB국민은행·하나증권·신한라이프·삼성카드 등 5개 금융회사와 함께 서울 마포구 망원시장을 방문, 5000만원 규모의 나눔 활동을 펼쳤다고 11일 밝혔다.

금감원과 금융회사들은 이날 희망친구 기아대책과 함께 공통으로 마련한 후원금으로 장류·건어물·전통간식 등 생필품을 구매해 지역사회 취약계층에 전달했다. 이날 행사에는 이세훈 금융감독원 수석부원장과 함께 이환주 KB국민은행장, 강성묵 하나증권 대표, 천상영 신한라이프 대표, 김이태 삼성카드 대표 등이 자리했다.

이세훈 금감원 수석부원장은 전통시장에서 직접 생필품을 구매하고 상인들의 애로사항을 청취했다. 이 수석부원장은 “오늘의 나눔 활동이 시장 상인과 어려운 이웃 모두에게 작은 보탬이 돼, 모두가 설 명절을 정겹고 따뜻하게 보낼 수 있길 바란다”고 말했다.

함께한 금융회사 대표들도 소외되는 이웃 없이 모두가 넉넉한 마음으로 명절을 보내길 바라는 뜻에서 나눔에 동참했다며, 어려움을 겪고 있는 전통시장과 지역사회에 다시 활력이 돌아오길 기대한다는 소감을 전했다.