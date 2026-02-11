안무인 대표 ‘AI 웰니스’ 전략 발표 및 비전 공유 렌탈 경쟁력 강화 통해 글로벌 웰니스 시장 선도

[헤럴드경제=최은지 기자] SK인텔릭스가 2026년을 인공지능(AI) 기반의 웰니스 전문 기업으로 거듭나는 원년으로 선포하고 고객 경험 혁신에 박차를 가한다.

SK인텔릭스는 전날 서울 그랜드 워커힐 서울에서 구성원 간 소통과 화합을 위한 ‘SUPEX 2026’을 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 행사는 안무인 대표이사를 비롯한 주요 경영진과 제품 관리 및 고객 서비스를 전담하는 MC(Members Care), SP(Sales Partner) 등 현장 판매 조직 관계자 500여명이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 안무인 대표는 ‘AI 웰니스 플랫폼(AI Wellness Platform)’으로의 진화에 대한 강력한 의지를 표명했다. 안 대표는 핵심 과제로 ▷렌탈 비즈니스의 본원적 경쟁력 강화 ▷고객 경험 혁신을 통한 AI 기반 웰니스 시장 선도를 제시했다.

이어진 시상식에서는 지난 한 해 탁월한 성과를 거둔 구성원 53명에 대한 포상이 이뤄졌다. 최고상인 ‘SUPEX상’은 이용호 MC(전주덕진지국), 권현주 지국팀장(구미동부지국), 이은정 지국장(광주송정지국) 등 3명이 수상의 영예를 안았다.

올해 행사는 시상식 외에도 전국체전 컨셉의 퀴즈 대항전 등 전 구성원이 참여하는 축제의 장으로 꾸며졌다.

안 대표는 안 대표는 “단순한 렌탈 기업을 넘어 고객의 건강과 삶의 질을 혁신하는 플랫폼 선도 기업으로 도약하자”며 “올해는 SK인텔릭스가 중요한 분기점을 맞는 해인 만큼, 한마음으로 시장의 기대를 뛰어넘는 성과를 만들어내자”고 강조했다.