관광·쇼핑·엔터테인먼트 복합공간 공략 개방적 디자인…K-메뉴 기반 라인업 구성

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데GRS의 버거 프랜차이즈 롯데리아가 싱가포르 주얼 창이 공항에 1호점을 열었다고 11일 밝혔다.

매장은 싱가포르 창이 국제공항과 연결된 주얼 창이 공항 지하 1층에 48평, 60석 규모로 조성됐다. 수도 도심에 1호점을 열었던 과거 동남아 진출과 달리 공항 교통 허브의 특수성을 고려했다.

오픈식에는 이원택 롯데GRS 대표이사와 파트너사 카트리나 그룹 알란 고 회장, 김준겸 주 싱가포르 한국 대사관 참사관 등이 참석했다.

롯데리아 싱가포르 1호점은 세계에서 가장 높은 실내 폭포인 레인 보텍스를 배경으로 즐길 수 있도록 개방적인 공간으로 구성했다. 메뉴는 리아 불고기·리아 새우 등 대표 메뉴와 김치불고기버거, 모짜렐라버거 등 한국과 동일한 라인업으로 구성했다.

롯데리아는 이번 오픈으로 7번째 해외 진출국 성과를 달성했다. 이원택 대표이사는 “싱가포르 1호점은 두 그룹이 한국과 싱가포르를 넘어 글로벌 외식업계로 발전하는 상징이 될 것”이라고 말했다.