‘성북형 AI 교육 모델’ 제시

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성북구(구청장 이승로)는 디지털 전환 시대에 대응하는 주민자치 역량 강화를 위해 ‘2026년 성북구 주민자치 AI 아카데미’를 본격 추진한다고 밝혔다.

성북구는 지난해 전 동 주민자치회 위원을 대상으로 AI 시범교육을 실시해 주민자치 현장에서의 AI 활용 가능성과 교육 효과를 확인했다. 당시 교육을 통해 주민자치위원들은 회의 준비와 자료 정리, 홍보 이미지 제작 등 실제 활동 과정에서 AI를 활용할 수 있다는 점을 체감했다.

이에 성북구는 시범교육 운영 결과를 바탕으로 교육 내용을 보완·체계화해 올해부터 정규 교육 과정으로 확대 운영한다.

이번 ‘주민자치 AI 아카데미’는 서울시 25개 자치구 가운데 전 동 주민자치위원을 대상으로 AI교육을 정규화한 첫 사례로 주민자치 현장의 실질적인 디지털 역량 강화를 목표로 한다. 교육은 전 동 주민자치위원을 대상으로 기본·심화 과정으로 구성되며, 주민자치 현장에서 바로 활용할 수 있는 실습 중심의 단계별 교육으로 운영될 예정이다.

성북구 관계자는 “주민자치위원들이 실제 활동 과정에서 AI를 활용할 수 있도록 실무중심의 교육을 구성했다”며 “앞으로도 주민자치 현장의 변화와 수요를 반영한 디지털·AI 교육을 지속 추진할 계획”이라고 말했다.