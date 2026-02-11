[헤렐드경제=채상우 기자] 요즘은 설 세뱃돈으로 10만원을 가장 많이 주고 받는 것으로 조사됐다.

카카오페이가 생활밀착형 금융 브랜드 저널 ‘페이어텐션’을 통해 진행한 설문에 따르면, 2025년 기준 중·고등학생이 설날 송금봉투로 받은 세뱃돈 금액은 10만원이 가장 많았다.

이는 전년과 비교해 뚜렷한 변화로, 2024년까지는 5만원(39%)이 10만원(37%)을 소폭 앞섰지만 지난해에는 10만원 비중이 42%로 가장 높아졌다.

부모 세대에게 전달하는 명절 용돈 역시 적지 않았다.

20대부터 40대 응답자가 설날 송금봉투로 부모에게 보낸 금액은 평균 22만7000원으로 집계됐다.

연령대별로는 20대가 평균 19만원, 30대 22만원, 40대 23만원으로, 나이가 많을수록 지출 금액이 소폭 증가하는 경향을 보였다.

이에 따라 응답자들은 설을 가장 부담스럽게 느끼는 요소로 ‘세뱃돈·각종 경비’를 택했다.

설 명절이 가족과 친지를 만나는 즐거운 시간이지만, 동시에 현금 지출에 대한 부담이 현실적인 고민으로 작용하고 있음을 보여준다.