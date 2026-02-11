강서구 정선의 18세기 대표작 미술사적 가치 인정, 겸재정선미술관 소장 중 올해 겸재 정선 탄생 350주년 ‘소장품 다시 보기’ 전시서 선보여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈) 겸재정선미술관(관장 송희경)의 소장 작품 ‘청하성읍도’와 ‘동작진도’ 2점이 2월 5일 ‘서울시 유형문화유산’으로 지정 예고되는 성과를 거뒀다.

이번에 지정된 두 작품은 겸재 정선의 18세기 대표작으로, 서울시 국가유산위원회 심의를 거쳐 문화적·역사적 가치를 공식적으로 인정받게 된 것이다.

두 작품 모두 공간감과 원근감을 살린 구성에 부드러운 필치로 우리 산천을 생생하게 담아낸 수작이라는 평가를 받는다.

먼저, ‘청하성읍도’는 정선이 58세부터 약 3년간 경북 포항시 청하 지역의 현감으로 재직하던 시기에 제작한 것으로 추정된다. 당시 청하 읍성과 주변 풍경을 조감도처럼 세밀하게 묘사해 예술적 가치뿐만 아니라 사료적·미술사적 가치도 높은 것이 특징이다.

‘동작진도’는 한양 쪽에서 현재 동작대교가 위치한 동작나루를 바라본 장면을 그렸다. 한강을 건너는 배 20여 척과 나루터를 오가는 사람들, 마을의 기와집 등이 생생하게 담겨 조선 후기 한강 나루터의 교통과 생활 풍경을 입체적으로 보여준다.

두 작품은 현재 겸재정선미술관(양천로47길 36) ‘소장품 다시 보기’ 전시회에서 만나볼 수 있다. 올해 겸재 정선 탄생 350주년을 맞아 개최한 전시회로, 3월 8일까지 운영된다.

두 작품을 비롯해 ‘동작진’ ‘조어’ 등 정선의 작품들도 관람할 수 있다. 이 밖에도, 강경구 작가의 ‘소악루’, 민정기의 ‘겸재 퍼포먼스’, 정종미의 ‘청풍계’ 등 미술관이 소장한 다양한 작품 총 17점을 만나볼 수 있다.

청하성읍도와 동작진도는 지난 5일 지정 예고 후 한 달여 간 공고를 거쳐 3월 중 국가유산위원회에서 ‘서울시 유형문화유산’으로 최종 지정할 예정이다.

진교훈 구청장은 “겸재 정선 탄생 350주년을 맞아 선생의 작품이 서울시 문화유산으로 지정되어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 문화와 예술이 자연스럽게 어우러진 문화도시 강서를 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.