지난해 11월 0.6% 증가 후 12월 보합 기상악화에 1월도 소비 약세 이어질듯

[헤럴드경제=김영철 기자] 연말 연휴가 포함된 지난해 12월 미국의 소매판매가 예상치 못한 정체를 겪은 것으로 나타났다.

미 상무부는 지난해 12월 미국의 소매판매가 7350억달러로 전월 대비 보합에 머물렀다고 10일(현지시간) 밝혔다.

소매판매는 다우존스가 집계한 전문가 증가율 전망(0.4%)에 미치지 못했다. 1년 전 같은 달과 비교해선 2.4% 증가한 것으로 나타났다. 지난해 12월 기준 미국의 소비자물가 상승률이 전년 동기 대비 2.7%라는 점을 고려하면 물가 상승분을 제외한 실질 소매판매는 1년 전보다 감소했을 가능성을 시사한다.

월간 소매 판매 지표는 전체 소비 중 상품 판매 실적을 주로 집계하는 속보치 통계로, 미국 경제의 중추인 소비의 변화를 가늠할 수 있는 지표로 여겨진다.

앞서 미국의 소매판매는 추수감사절 소비 시즌이 포함된 지난해 11월 예상 밖으로 전월 대비 0.6%나 올라 소비 호조 기대감을 높인 바 있다. 그러나 12월 들어 예상치 못하게 소비 강세가 꺾임에 따라 미국 경제가 기존에 예상했던 것만큼 견조한 성장세를 이어가기는 어려운 것 아니냐는 우려가 다시 고개를 들 전망이다.

월가 일각에선 고물가와 신규 고용 부진 등 여파로 미국 소비자들의 소비 여력이 점차 약화하고 있다는 분석을 제기해왔다. 지난해 12월 소매판매가 정체한 가운데 올해 1월 들어서도 악천후 탓에 소비가 둔화할 것이란 전망이 나오고 있다.

지난달 서부를 제외한 미 대부분 지역에서 강력한 겨울 폭풍이 몰아치면서 며칠간 항공편이 대규모 결항하는 등 경제활동에 타격을 가한 바 있다.

캐피털 이코노믹스의 토머스 라이언 북미 담당 이코노미스트는 투자자 노트에서 “지난해 12월 소매판매가 예상보다 부진했지만, 작년 4분기 성장률이 망가지진 않을 것”이라면서도 “하지만 1월 미 대부분 지역을 강타한 극심한 악천후로 1월 소비가 역시 부진할 가능성이 높아 이번 분기 소비 증가세도 급격한 둔화세를 이어갈 수 있을 것”이라고 전망했다.