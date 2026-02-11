[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데칠성음료가 재생 플라스틱 원료 100% 칠성사이다 500㎖를 국내 최초로 출시하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화한다.

회사는 지난 2025년 10월 재생 MR-PET 플라스틱 원료 100%를 활용한 칠성사이다 500㎖를 선보였다. 연간 약 2200톤 플라스틱과 2900톤 탄소 배출량을 감축할 것으로 예상된다.

2020년 1월에는 국내 생수 최초로 무라벨 ‘아이시스 8.0 ECO’를 출시했다. 무라벨 제품 판매 비중은 2020년 3%에서 2025년 1분기 64%로 급증했다.

2024년 10월에는 용기 중량 10g 미만 초경량 아이시스를 개발했다. 500㎖ 페트병 중량은 기존 11.6g에서 9.4g으로 18.9% 줄였다. 1997년 출시 당시 22g 대비 57% 경량화한 수치다. ‘제14회 그린패키징 공모전’에서 환경부장관상도 받았다.

자원순환 생태계 구축에도 나섰다. 2025년 1월에는 국립공원공단 등 6개 기관과 투명페트병 자원순환 업무협약을 체결했다. 국립공원에서 배출되는 투명페트병 수거부터 운반, 재생산까지 체계를 구축한다. 연간 약 44만개(6.6톤) 투명페트병을 재생원료로 전환할 계획이다.

‘2030 플라스틱 감축 로드맵’도 수립했다. 2030년까지 신재 플라스틱 사용량을 2023년 대비 20% 줄이고 재생원료 비중을 30%까지 확대하는 것이 핵심이다.

온실가스 감축 성과도 두드러진다. 2025년 4월 ‘CDP Korea Awards’에서 탄소경영 섹터 아너스를 수상했다. 6월에는 충주2공장은 폐기물 재활용률 99%를 기록해 ZWTL(Zero Waste To Landfill·폐기물 매립 제로) 골드 등급을 획득했다.

2025년에는 에너지 절감만으로 약 4000톤 탄소배출량을 감축했다. 2020년부터 모터 전력 부하 최적 제어장치를 확대해 연간 약 1600톤 탄소를 줄이고 있다. 또 4개 공장에 폐열 회수 설비를 도입해 연간 1300톤 탄소를 추가 감축한다.

식음료업계 최초로 RE100에도 가입했다. 2040년까지 생산공장과 물류거점 전력량 100%를 재생에너지로 전환할 계획이다. 2024년 11월에는 국내 식품업계 최초로 SBTi 온실가스 감축 목표 승인을 받았다. 산림, 토지, 농업 부문 FLAG 배출 목표를 국내 최초로 승인받은 것이다.

친환경 전기차 전환도 추진 중이다. 2021년 8월부터 승용차, 지게차, 화물차를 전기차로 바꾸고 있다. 사회공헌 브랜드 ‘물결’을 통해 동반성장, 인권존중, 환경보전, 나눔문화 등 4대 전략도 추진한다. 한국표준협회 지속가능성 지수 음료부문 1위를 4년 연속 차지했다.

회사 관계자는 “지속가능한 ESG 경영을 추진하고 친환경 기술 혁신을 목표로 노력하고 있다”며 “환경영향을 줄이기 위한 사회적 책임을 다할 것”이라고 말했다.