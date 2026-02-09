[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 김병세(64)가 2019년 15살 어린 사업가와 결혼해 미국에서 살고 있다고 했다. 김병세는 2018년 이후 배우 활동을 사실상 중단해 결혼 소식도 뒤늦게 알려졌다.

김병세는 지난 6일 자신의 유튜브 채널을 통해 근황을 전하며 미국에 살고 있는 한국인 여성과 결혼했다고 밝혔다.

김병세는 2018년 4월 어머니가 세상을 떠났고 당시 MBC TV 드라마 ‘부잣집 아들’ 촬영 때문에 장례식에 참석하지 못하게 됐다고 했다. 이후 드라마를 마친 뒤 그 해 10월 어머니께 인사드리기 위해 미국에 갔다가 현지에서 소개팅을 하게 됐고 상대와 결혼을 하게 됐다고 말했다.

김병세는 아내에 대해 “소개팅 날 문이 열리면서 들어오는데 내 눈에는 후광이 보였다. 느낌이 선녀·천사 같더라. 심장이 벌렁벌렁 뛰고 그러진 않았는데, 느낌이 묘하더라. 그냥 운명 같았다”고 했다.

그는 또 “나이 차이도 좀 났고 당시에는 한국에서 일을 하고 있었으니까 연락처를 물어봐도 되겠느냐고 조심스럽게 물었다. 흔쾌히 연락처를 주더라. 그날 헤어져서 한국에 왔다. 그런데 머릿속에서 그 분이 떠나질 않더라. 그래서 3주만에 다시 미국에 가서 만났다”고 말했다.

김병세는 만난지 90일만에 프러포즈 했다고 했다. 그는 “지금 아니면 더 이상 결혼할 일이 없을 것 같다는 확신이 있었다”고 말했다.

그렇게 자연스럽게 미국에서 살게 됐다고 했다.

김병세는 “나는 한국에서 살아도 되고 미국에서 살아도 되는 상황이었다. 다만 아내 일은 연속적으로 이어지는 일이고 난 띄엄띄엄 일을 하는 입장이니까 미국으로 왔다. 그러면서 자연스럽게 한국 드라마, 한국 TV와는 멀어졌다”고 말했다.

아내 초청으로 미국 영주권도 얻었다는 김병세는 “현역 배우로 다시 일할 수 있는 기회가 생긴다면 더없이 감사한 일이지만 부담감을 느끼진 않는다. 미국에서 오디션을 본 적도 있다. 한국에서 일할 기회가 있다면 또 일할 수도 있을 것 같다”고 말했다.